Ama Lou, l’incontournable du R&B britannique

Mahalia, Jorja Smith, … la scène musicale anglaise réserve encore de jolies surprises, la preuve avec Ama Lou. Avec plusieurs EP et des millions de vues sur sa chaîne YouTube, la jeune britannique est devenue en quelques années “un incontournable” du R&B anglophone. Ama Lou était de retour le mois dernier avec le titre “Far Out”, accompagné d’une superbe vidéo. Décryptage.

De Londres à L.A.

Ama Lou est originaire du nord de Londres. Elle débute la musique toute jeune et compose ses premières chansons à l’âge de 11 ans. Bercée par la musique de Dolly Parton, d’Ella Fitzgerald et de Gil Scott-Heron, elle s’est construit un univers hybride, entre R&B et touche de pop music.

Après un séjour à New York en 2016, elle dénonce les violences policières commises à l’égard de la communauté afro-américaine. En plein mouvement Black Lives Matter, elle chante fièrement son premier single “TBC”. Un titre faisant référence à la mort tragique d’Eric Garner. Du haut de ses 21 ans, Ama Lou aime éveiller les consciences grâce à son art mais refuse qu’on l’a voit seulement comme une artiste politique. “Après la sortie de mes premiers singles on m’a souvent décrite comme une artiste politique, et j’ai pensé bon de changer cette vision” -- Pigeons and Planes

La même année, elle sort « Said It Already », « Lost My Home » et « Not Always », avant de s’envoler pour Los Angeles. Là, Ama Lou va travailler sur son projet suivant DDD avec le producteur anglais Jai Paul.

DDD : virée sous le soleil californien

Le premier EP de Lou sort en mars 2018. C’est sous le soleil de Californie que la jeune britannique a réalisé ce (mini) projet intitulé DDD. En plus des 3 titres de l’EP, Lou a écrit et co-produit une vidéo de 13 minutes en collaboration avec sa soeur Mahalia John. La vidéo très esthétique raconte la journée d’un membre de gang, rôle tenu par la jeune Ama. De l’aube au crépuscule, on plonge dans l’univers du crime organisé en plein désert californien.

Avec cet EP, la chanteuse a déjà attiré l’attention de Drake et Jorja Smith. L’anglaise l’a invité à rejoindre sa première partie sur sa tournée en 2018.

Ama, who ?

Le premier grand projet d’Ama Lou est sorti en novembre 2019. La chanteuse fraîchement signée chez Interscope avait déjà donné l’eau à la bouche en dévoilant “Northside” plus tôt dans l’année. C’est donc avec un projet de 5 titres intitulé Ama, Who ?, que la jeune femme a signé un superbe retour.

L’EP est sublime et on peut dire que la jeune femme y a mis tout son cœur. Elle a confié à Billboard “Ce projet est universel et complètement Ama. […] C’est une description un peu vague, mais les détails résident dans le flou. Chaque chanson est différente mais me ressemble. J’ai en quelque sorte commencé à me pencher sur les fondements de mon travail, qui je suis et ce que peux faire. C’est juste un autre pas en avant.” Ama Who ? est un projet très personnel, authentique et d’une rare sensibilité. Le titre “Far Out” sorti en mars dernier en est la preuve.

Pour la petite anecdote, Lou a sobrement appelé son album Ama, Who ? suite à plusieurs conversations de futurs fans “Vous avez entendu parler de cette fille Ama Lou ?” dit l’un, “Ama Lou qui ? ” a répondu l’autre -- Billboard