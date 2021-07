Bianca Costa entre 2 mondes dans “Partout & Nulle Part”

Il y a quelques mois nous avons fait la connaissance de Bianca Costa à l’occasion de la sortie de son premier EP Florianópolis. Quelle surprise de découvrir une artiste qui propose un peu de fraicheur sur la scène pop-urbaine ! Née au Brésil, Bianca cultive un univers riche où la Trap flirte avec la Bossa Nova. Un mélange des genres intiment lié à ses racines; qui n’a pas manqué de faire son petit effet du côté de la rédaction.

Une ode à une enfance métissée

“Partout & Nulle Part” exprime à merveille, la sensation de déracinement. Bianca y décrit ses aspirations, ses doutes et ses craintes, et se sent (presque) prête à grandir dans son nouveau pays d’accueil.

“Cette chanson est très importante pour moi. Non seulement j’y parle explicitement de mon enfance, mais surtout, c’est la première chanson que j’interprète exclusivement en français.” Bianca Costa

Tout comme dans son premier EP et sur le titre “Shoota“, la jeune artiste exprime son besoin de trouver sa place. Entre la France et le Brésil, Bianca se cherche, se questionne et évolue grâce à la musique, et souhaite poser un regard différent sur ses deux pays de coeur.

“Je ne sais pas encore où est ma place, mais je vais continuer à la chercher grâce à la musique.“ Bianco Costa nous parle de son EP, Florianopolis – Hypesoul

Intime et envoûtant, ce titre aux sonorités baile funk marque donc un tournant dans la carrière de Bianca Costa, affirmant au passage son désir d’effacer les barrières culturelles.

Découvrez son Florianópolis, le premier EP de Bianca Costa ici :