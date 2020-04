Black Eyed Peas et Ozuna sur le titre Mamacita

De « Where Is The Love » à « Ritmo », les Black Eyed Peas continuent d’enchaîner les hits ! Le trio n’a jamais perdu sa capacité à se renouveler et à mélanger avec précision et efficacité.

Leur précédent single « Ritmo » en featuring avec J Balvin, n’échappe pas à la règle, en associant sonorités latino et urbaines au sample du tube eurodance de Corona «The Rythm Of The Night» sorti en 1993. Le titre a fait un carton dés sa sortie en se classant #1 dans les charts du monde entier. “Ritmo” qui a été utilisé en synchro du film « Bad Boys For Life » est accompagné d’un clip rétro futuriste coloré. Il cumule à ce jour plus de 578 million de vues sur YouTube.

Les Black Eyed Peas sortent leur nouveau single, intitulé “Mamacita” en collaboration avec Ozuna. J.Rey Soul qui travaille avec le groupe depuis leur album Masters Of The Sun, assure la partie vocale féminine du titre. “Mamacita” est un nouveau hit mélangeant sonorités pop, latino, urbaines et références 80’s. Le titre est accompagné d’un clip très 70’s une fois de plus très réussi !