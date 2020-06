City Girls revient avec l’album City On Lock

City girls : duo de rap féminin provenant de Miami, qui se sont faites remarquer sur le son In my feelings de Drake, dans lequel leur flow s’est fait entendre, puis tout s’est enchaîné.

En effet, suite à cette apparition, les City Girls ont tapé dans l’œil de Cardi B avec qui elles ont fait un feat, le fameux et sulfureux, Twerk, dispo dans leur album Girl Code.

Les City Girls enchaînent ainsi les hits, en featuring ou non, et captent directement ce qui fonctionne dans l’industrie musicale des dernières années : des sons qui bougent, avec un côté ultra féminin mais toujours avec une part de ratchet attitude, et ça vend fort !

Dernier album en date, et du jour, City on lock, disponible sur toutes les plateformes.

Et on y trouve quelques collaborations de qualité : Doja Cat, Yo Gotti etc…

Toujours fidèles à leur style, l’album est plein de sons qui ambiancent à fond, certains moins girly que d’autres afin d’élargir leur public, et c’est plutôt pas mal !

Premier clip à inaugurer leur dernier opus, Jobs, où l’on retrouve le duo plus sexy que jamais, un bon rap en girl boss comme on aime !

Vous pouvez retrouver leur dernier album sur tous les sites de stream ici !

Sarah Z.