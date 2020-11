Couleurs et émotions musicales : Interview de Zach Zoya

C’est le 30 octobre 2020 que Zach Zoya, jeune artiste Canadien a dévoilé son nouvel EP Spectrum via les structures Disques 7ièmeCiel et Universal Music Canada. C’est à l’occasion de la sortie de son projet qu’il nous a accordé une entrevue.

Pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ?

Je m’appelle Zach Zoya, j’ai 22 ans et je un rappeur, chanteur, compositeur. J’habite à Montréal, et je suis originaire de l’Abitibi. Je fais de la musique en anglais depuis 4 ou 5 ans.

Ton projet est sorti le 30 Octobre, il s’appelle Spectrum. Pourquoi ce titre ? Est-ce une volonté de montrer plusieurs couleurs du spectre lumineux ?

Exactement, c’était le but premier. Montrer qu’il y a différentes saveurs dans la musique que je fais. Ce n’est pas que du rap, que du RNB ou que de la pop tu vois ? Je ne me considère pas comme versatile, je reste très Hip Hop, je ne vais pas m’aventurer dans le Jazz par exemple.

Comment tu fais de la musique, quel est ton processus créatif ?

J’écris toujours sur la musique, je m’inspire de la mélodie, pour ensuite y placer du contenu. Avant même de penser aux mots, je vais penser aux sons. J’essaye d’utiliser ma voix comme un instrument de plus.

Parfois j’ai l’impression que chez toi, le côté musical prime sur tout. Est-ce une volonté ?

Oui, c’est vraiment mon but dans la musique. Peu importe ce que tu dis, si tu le dis très clairement, les gens vont comprendre ce qu’ils veulent. Or, il n’y a qu’une seule façon de comprendre une vibe. Le message est plus clair mélodiquement que textuellement.

Justement, quel est ton premier rapport à la musique, le premier contact ?

J’ai écouté de tout, on avait beaucoup de disques à la maison, Drake, Kanye West, Beyoncé. Grâce aux influences de mes parents, j’ai écouté du Gospel, du Rock américain, un mélange d’influences au final.

Tu écoutes des artistes de rap français, francophones européens ?

J’écoute un peu de Booba, un peu de PNL, un peu de Bigflo & Oli vu que j’ai participé à leur tournée. Je me tiens à la surface, je ne vais pas aller chercher profond. J’ai pu écouter Koba LaD, Aya Nakamura également.

En t’écoutant, je me suis dis qu’une collaboration avec Enima serait vraiment bonne. Il pourrait y avoir un featuring un jour ?

Pour moi, j’ai toujours été un fan d’Enima, dans le Rap Game, il s’est établit comme personne ne l’a fait, sans l’apport des médias traditionnels. J’ai une grosse admiration pour ça. Il m’a montré du soutien aussi récemment, gros respect à lui. Si un jour ça arrive, ça arrive.

Ton morceau préféré du projet Spectrum ?

C’est Patience, je me suis concentré sur le texte, sur le message au-delà même de la mélodie. J’ai tenu à dire des choses sur ce morceau.



