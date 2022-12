Diezy dévoile son « décor »

Actualité

Diezy a sorti son 1er mini album intitulé sobrement « Décor ». Un titre symbolique au vu du contenu du projet concis mais cohérent qu’a produit l’artiste. Zoom sur un artiste qui va de plus en plus attirer l’attention des auditeurs francophones :

Un mot sur son parcours

L’auteur de Etincelles est originaire de M’Bandjock au Cameroun. Prenant la musique à cœur et au sérieux depuis maintenant 3 ans, il puise ses influences dans tous les styles. De la soul canadienne au rap américain, de PartyNextDoor à Drake. Il publie quelques extraits tout au long de la deuxième partie de 2022. On retrouve des morceaux intéressants comme Drive ou encore sa série de plans séquences « Réel » sur Youtube.

Décor, 1er « mini album »

On y est, Vendredi est sorti son premier projet “Décor”. Un opus qu’il qualifie comme « mini album ». Mini pour la durée, et album pour la cohérence et le fil conducteur présent tout au long du disque. Composé de 8 titres, Diezy multiplie les flows planants et nous emmène dans sa bulle, son univers.. Trois invité(s)sur le projet: Ziena, OrNoir et 1.4 All. Nous vous invitons à découvrir ça sans plus tarder. Une première pierre à l’édifice on l’espère d’une belle carrière musicale.