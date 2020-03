Donald Glover donne un projet savoureux!

Donald Glover aka Childish Gambino sort un projet surprise avec des invités de choix 21 Savage, SZA ou encore Ariana Grande pour ce projet.

C’est son premier projet depuis Awaken My Love! de 2016. C’est dire l’évènement. L’interprète de “This is America” est beaucoup plus focus sur la partie cinématographique (Spiderman, Star wars, etc…) ou sa série Atlanta dont le tournage est stoppé suite au coronavirus. Ce projet contient 12 morceaux dont “Feels Like Summer” & “Algorythm,” sorti en 2018

Pour kiffer c’est ici https://donaldgloverpresents.com/