Focus sur MCBOX, une étoile urbaine en pleine ascension

McBox, c’est ce genre d’artiste qui te balance des sons love et stylés sans être le gros relou que tu peux croiser sur Tinder à te balancer des phrases toutes faites.

Un artiste en pleine montée et plein d’ambition, voilà qui est McBox : premier EP, Insulaire, sorti avec déjà deux feat de qualité dessus, Kalash et Sofiane (rien que ça !!).

McBox a fait ses débuts à la Réunion où il a grandit, où la musique est vraiment encrée culturellement, il nous avoue que certaines personnes de sa famille l’ont influencé sans forcément le vouloir, la musique se joue partout.

Plutôt orienté sport de base, McBox se met sur la route musicale un peu par hasard, mais visiblement avec pas mal de talent !

Il nous explique que les plateformes musicales ne sont pas autant reconnues que cela sur l’île, que tout le monde est bien plus sur Youtube, et qu’ainsi, il est dur de percer musicalement. Aller au studio n’est pas traditionnellement musical là-bas.

Alors il pense à Paris, là où beaucoup tentent leur chance. A savoir qu’McBox enregistrait dans le même studio que Kalash à l’époque, d’où leur lien et leur feat !

Puis il enchaine les rencontres et collaborations, dont Sofiane, qui s’occupe de sa carrière parallèlement ! Pour la petite histoire, le feat avec Sofiane, « Prince de la ville », n’était pas du tout prévu, il nous dit que le feat s’est bouclé en 20 minutes avant de prendre l’avion pour rentrer (en 20min perso je t’aligne même pas une phrase mdr). Bref, McBox enchaîne donc énormément d’enregistrements, mais décide de sortir un EP plutôt qu’un album.

La raison ? McBox se sent encore en développement et est dans un état d’esprit où il estime vouloir encore beaucoup plus apprendre et se perfectionner avant de sortir un album. Un choix donc consciencieux, dans la mesure où cet artiste veut sortir de la qualité plutôt que de la quantité, comme ça se fait beaucoup finalement et malheureusement.

La petite info croustillante a été celle de savoir que plusieurs EP feraient probablement leur apparition, le covid ayant un peu tout freiné, les projets n’en restent pas moins au chaud et prêts à sortir…. !!

Niveau projets autres que la musique, mais finalement toujours en lien, McBox est aussi un artiste qui veut produire, et réaliser. Autant des artistes, que ses propres clips en mode « mini-films ».

McBox est donc un artiste entier, assez discret sur sa vie personnelle (tout ce que je sais c’est qu’il est confiné à la Réunion et qu’il a donc plus de chance que vous et moi à Paris ptdr), assez timide mais qui a beaucoup à offrir artistiquement.

En attendant de découvrir les nouveaux projets d’McBox, je vous invite vivement à écouter son EP Insulaire disponible sur toutes les plateformes, il adoucit grave les cœurs malgré les paroles mélancoliques !

Sarah Z.