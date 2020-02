Le rappeur Pouya est en concert le 13 Février 2020 à la Machine du moulin rouge.

Pouya naît le 20 décembre 1994 d’un père d’origine iranienne et d’une mère d’origine cubaine.

Il débute sa carrière en 2012 en postant ses titres sur la plateforme SoundCloud, et fonde le collectif Buffet Boys avec son meilleur ami Fat Nick, les rappeurs Shakewell et Germ, ainsi que les producteurs Don Krez et Mikey the Magician. Pouya, après avoir sorti son premier projet intitulé Baby Bone, est repéré par le rappeur Robb Bank$ qui le signe sur son label Smart Stunnas.

En 2015, sa carrière franchit un palier avec la sortie de l’EP collaboratif $outh $ide $uicide aux côtés du duo néo-orléanais $uicideboy$, faisant bénéficier Pouya d’une audience plus large. Pouya publie son premier album studio Underground Underdog le 28 avril 2016, et l’année suivante, sort la mixtape collaborative Drop Out of School avec Fat Nick. Le 5 mars 2018, il sort son deuxième album studio intitulé Five Five5. En mai 2018, Pouya annonce la sortie d’une mixtape collaborative avec Ghostemane, et publie Stick Out, le premier single extrait de ce projet, le 28 mai 2018.

En attendant, ton Média préféré te fait gagner 5X2 places, pour ce concert inédit !

