Goldo revient avec « Dubai Potty Porta »

Issu du label de Nancy Gold or Die, le rappeur Goldo continue son chemin avec le titre « Dubai Potty Porta ».

Après avoir fait son succès avec « Eric Zemmour » et « Salem City », Goldo a décidé de passer à une vitesse suprérieure en 2022. Son talent, caractérisé par des paroles crues et un kickage limpide, risque de l’emmener loin.

Dubbai Potty Portas pourrait prendre place dans une b.o de Fast and Furious. Le titre nous plonge dans une course contre la montre avec son instrumentale angoissante et le flow assassin de Goldo. Le rappeur démontre une polyvalence atypique dans ses textes en jouant à la fois sur l’humour et la violence. Un morceau à réecouter pour les amateurs de sensations fortes.