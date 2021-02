Güz Erdem, un artiste urbain à part

Güz Erdem est un musicien, photographe et concepteur 3D basé en Turquie.

L’artiste s’est découvert un intérêt passionné pour la musique dès son plus jeune âge et il a rapidement commencé à développer et à affiner son art. En fait, Güz n’avait que dix ans lorsqu’il a commencé à écrire et à jouer de la musique, et il n’a jamais regardé en arrière depuis. Au début, Güz a été attiré par la magie intangible de la musique. Néanmoins il a vite découvert qu’il avait un talent naturel et une imagination musicale débordante.

Les intérêts de Güz ont été fondamentaux pour sa croissance en tant qu’artiste et être humain. L’écoute de la grande musique l’a toujours fasciné et sa curiosité naturelle et innée l’a conduit à explorer la production audio. En janvier 2020, Güz a commencé à se consacrer à la production musicale à un niveau professionnel. Et, grâce à ses vastes connaissances, à son instinct musical et à ses longues années d’enregistrement, il est devenu un ingénieur prospère dans l’industrie.

Il est un artiste à part entière, parle 6 langues, maîtrise le codage…

En outre, Güz parle six langues et maîtrise même le codage. Sa philosophie de vie est centrée sur l’amélioration de soi et sur les défis à relever pour grandir et se développer. Dans sa vie, Güz se concentre sur ses rêves et ses objectifs. Il travaille toujours sans relâche pour les réaliser et continuer à s’épanouir en tant qu’artiste. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il parle couramment autant de langues à un si jeune âge. Grâce à son travail acharné dans différents domaines créatifs, Güz inspire ses fans et ses disciples par sa vision créative et son dévouement à son métier.

Et comme si cela ne suffisait pas, Güz est aussi un photographe passionné. Son travail varie de la photographie de rue aux paysages naturels époustouflants. Il a évidemment beaucoup voyagé, puisque son portfolio photographique s’étend de Londres, au Royaume-Uni, à Istanbul, en Turquie. Ses œuvres présentent des images familières et iconiques comme le London Eye et des couchers de soleil romantiques. Finalement avec une perspective unique et distinctive. Grâce à sa photographie, Güz est capable de capturer l’essence de ses sujets avec sa perspective et sa vision personnelles.

