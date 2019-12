Héritier anglais de Kendrick? GR3YWXLF sort son single “Lavish”

GR3YWXLF qu’il faut prononcer “Grey Wolf”

L’artiste qui vient tout droit de Londres GR3YWXLF lance son neuvième single avec “Lavish”.

Avec un style qui s’inspire des Kendrick Lamar ou autre Anderson. Paak; Le natif de Londres est très actif en cette année 2019 avec pas loin de neuf singles sorties. Là il balance le Lavish qui doit lui permettre de se faire connaître davantage. Style frais, à texte bien à lui GR3YWXLF offre un rap différent des artistes anglais et du Grime national.

Celui qui s’auto proclame comme un “Super villain énigmatique” est très productif avec des beats frais et des lyrics construit qui lui permet d’avoir un flow bien à lui. Un titre quasiment chaque mois et on attend le prochain.