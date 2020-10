Hip Hop Symphonique : La cinquième édition le 7 Novembre 2020

Avec Lous and The Yakuza, Maes, Meryl et Passi

Le 7 novembre 2020, l’Auditorium de Radio France à Paris accueillera pour la cinquième saison, le concert Hip Hop Symphonique. Organisé par Mouv’ et l’Adami, cet évènement réunit sur scène des artistes emblématiques du hip-hop francophone, ainsi que les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et de The Ice Kream, sous la direction artistique d’Issam Krimi et la direction d’orchestre de Dylan Corlay.

Une édition anniversaire, cinq ans après le lancement de cette création originale qui propose un moment de musique unique et qualitatif, en live à l’Auditorium de Radio France.

A l’affiche pour cette cinquième édition de Hip Hop Symphonique :

Lous and the Yakuza

Maes

Meryl

Passi