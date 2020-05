It was good until it wasn’t : Le nouvel album de Kehlani

Le nouvel album de Kehlani, "It was good until it wasn't" est enfin disponible !

Un peu plus d’un an après son EP While we wait (février 2019), Kehlani revient en force avec It was good until it wasn’t, et pour faire son grand retour, la chanteuse ne s’est pas laissé dominer par le confinement, c’est elle qui l’a dominé en vrai, vous voyez de quel clip je parle ? Non ? T’es sur ? Tu dis ça parce qu’il y a ton mec ou ta meuf en train de lire l’article à côté de toi ?

Je parle du fameux, du puissant, TOXIC, Oh Seigneur ce son, ce clip tourné dans un mood “amateur”, fait de lui tout son charme, fait de lui un son encore plus intimiste, encore plus sensuel et sexy as fuck !

Le Covid19 c’est elle en vrai, et comme si ça ne suffisait pas, elle surenchéri en mutation avec le clip F&MU, très affriolant, très complice, le genre de son qu’on met dans la fameuse playlist tah “Netflix & Chill”, ON CONNAIT.

Notre Kehlani se présente depuis un bon moment plus sulfureuse que jamais tout en ne se servant pas que de ses atouts physiques, et c’est exactement ce qu’on aime : plaisir auditif et plaisir visuel ! (Hommage au clip Morning, en featuring avec Teyana Taylor, ce genre de cocktail explosif)

Le nouvel album se lance donc sur une notre très séduisante, très sex-appeal, le genre d’album qui fait se sentir d’humeur coquine en gros t’as capté.

On y retrouve des featurings très quali d’ailleurs : Tory Lanez, Jhené Aiko, Masego etc…

Bon, je ne vais pas trop vous en balancer, c’est plus le genre d’album qu’on écoute et dont on ne parle pas, dans le bon sens du terme !….

Pour l’écouter, c’est ici !

Sarah Z.