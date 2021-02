Josman balance MYSTR J.O.$, son nouvel EP

Josman revient en force avec un nouvel EP, MYSTR J.O.$, toujours aussi énervé, toujours avec autant de spleen, co-produit par son frère MYSTR et Eazy Dew (le fameux “Eazy Dew p*tasse”, je sais que tu l’as pensé avec la voix suave féminine, t’as capté).

Pour ceux qui ne connaissent pas Josman, c’est clairement le moment de vous mettre à la page, on ne vous en voudra pas mais on vous juge un peu quand même.

Egalement nommé OG Josman, le rappeur, auteur et compositeur, puis producteur (en gros le gars fait tout), nous balance un EP aussi percutant qu’un lancé de babouche de ma daronne (discipline sportive aux J.O du Maghreb).

Moins d’un an après la sortie de son magnifique album aux 23 titres, Split, Josman offre son nouvel EP avec beaucoup d’agressivité, de passion, d’amour et de spleen.

De ces 6 sons en ressortent de nombreuses émotions: le premier titre, d’ailleurs déjà clipé, F*cked Up 4, est ultra percutant, au flow assez acéré, dont le clip est aussi sombre que l’intru assez angoissante.

Mais Josman balance aussi des sons plus mélancoliques, plus mélodieux comme les titres Doré ou Sec. On espère seulement que cet EP est l’introduction d’un album en cours…

Vous l’aurez compris, l’artiste est tout simplement éclectique, il rap certains domaines de prédilection comme l’oseille, l’amour, les relations avec les femmes autant charnelles que pleines de déceptions, la vie de la street, cette rage de vouloir réussir sans pour autant vouloir percer dans le rap game. Bref l’authenticité de la vie, de ses maux, c’est ce que retranscrit Josman avec un flow très propre à lui, très propre tout court en fait.

Tout le monde a forcément déjà vécu une de ses paroles, alors si vous avez besoin de vous sentir moins seuls en ces temps de couvre feu tout ça tout ça, écoutez MYSTR J.O.$, et vous verrez qu’on vie un peut tous la même chose finalement.

Sarah Z.