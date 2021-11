JUANITO : itinéraire d’un champion de Hip-Hop

Il est toujours bon de rappeler aux jeunes générations que le rap est à la base issue du mouvement Hip-Hop. Au sein de ce dernier, la danse est une branche très importante qui continue de fructuer aujourd’hui. Jonathan Lheureux fait partie des meilleurs danseurs Hip-Hop français, nous vous proposons de découvrir son parcours ci-dessous.

Un parcours hors-norme

De son vrai nom Jonathan Lheureux, Juanito est issue de Dunkerque dans le nord de la France. Après plusieurs années de créations dans le Nord de la France, Juanito intègre l’Opéra de Nice pour jouer au sein de la pièce « No No Nanette ». Cette expérience le motive et lui permet de lui ouvrir des portes dans le milieu de la danse Hip-Hop. Il devient en 2012 champion de France et part ensuite à Las Vegas pour représenter la France aux championnats du monde. L’aventure est ainsi lancée et il devient rapidement une référence internationale de la danse Hip-Hop. C’est ennsuite en 2019 que sa carrière va prendre un tournant. Il décroche en effet le titre de vice-champion du monde aux Etats-Unis dans la plus prestigieuse des compétitions internationales : « Le Freestyle Session World Finals ». Un quinzième titre pour définitivement s’asseoir à la table des plus grands.

Un palmarès déja bien fournie

Après presque 10 ans de carrière, Juanito à empillé les trophées dans le monde entier. Voici un récapitulatif de ses grands succès :

Il est représentant de la délégation Française aux championnats du monde à Las Vegas Hip Hop International en 2013.

Un an plus tard, il devient champion d’europe au Portugal dans la catégorie EuroBattle.

En 2018, il conquiert le titre du festival Hip-Hopsession à Nantes.

La même années il est finaliste du Red Bull Dance Your Style World Final.

En 2019, il est finaliste des Freestyles Sessions de Los Angeles.

Suivez ce champion sur instagram :

Instagram : @juanito59off