KITU Paris présente « La Collection Népalaise »

KITU Paris, la griffe française vient tout juste de dévoiler sa nouvelle collection : « La Collection Népalaise ». Les indispensables pulls et écharpes de saison composent cette nouvelle collection idéale pour passer un hiver au chaud. En plus d’être très confortable, les pièces existent en plusieurs coloris : rouge, noir ou beige !

Les pulls épais sont en 100 % laine, tricotés à la main au Népal. 3 jours de tricots sont nécessaires à la conception de chaque pièce ! Inspirée du vêtement traditionnel népalais nommé le « Cholo », sa coupe ample et confortable est parfaite pour un hiver au chaud !

Pulls de « La Collection Népalaise »

Pourquoi on aime ? KITU Paris a travaillé avec une communauté de femmes népalaises. C’est à Panauti, un petit village situé dans la vallée de Katmandou, que la magie a opéré ! Les artisanes ont transmis leurs savoir-faire pour créer une ligne respectueuse de l’humain et de l’environnement. Les confectionneuses ont choisi leur propre rythme de travail depuis leur domicile. Cela leur a permis de s’émanciper financièrement tout en subvenant aux besoins de leur foyer !

Les écharpes, quant à elles, sont tissées à la main dans un atelier népalais et éthique, dans le respect de l’homme et de l’environnement, tout en respectant la tradition artisanale ancestrale du pays. Faites en laine de Yack du Tibet à 100 %, ces écharpes sauront être douces au contact de la peau, tout en étant légères et offrant des propriétés thermorégulatrices.







Pour découvrir la collection et suivre les actualités de la marque, rendez-vous sur le site internet Kitu Paris et Instagram.

À propos de la marque :

Créée en 2018, la marque française, KITU Paris s’inspire du nom Kitty signifiant « petit chat », à l’origine d’une déformation locale lors d’un voyage à Katmandou, capitale du Népal. Fabriquées à Paris et à partir d’une production éco-responsable, les pièces KITU Paris ont pour volonté d’éviter la surproduction de textiles !