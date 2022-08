La « Brain Libération», ou la fièvre de l’été selon JACKER

Jacker lance sa nouvelle collection « Brain Liberation » pour cet été.



Vacances obligent, JACKER, la référence skate-wear du street-wear français, dévoile sa collection estivale 2022. Intitulée « Brain Libération », la collection prône la libération de l’esprit et des sens, entre paysages provençaux, ivresse et orgasmes. On retrouve toujours l’impertinence et la provocation chères à la marque avec des designs brodés ou sérigraphiés, oscillant entre silhouettes de femmes et motocross levés.



Brain Libération la collection estivale

Le sentiment de liberté représenté sur chacune des pièces de la collection s’inspire des courtes histoires qui accompagnent chaque drop de la marque. Cette fois-ci, nous retrouvons notre personnage principal lors de ses premiers jours de liberté post-incarceration : « Après avoir passé exactement 685 jours à l’ombre, je vais enfin respirer le grand air (…) Il est temps de te libérer le cerveau mon pote… ».

Une collection « été 2022 » dans laquelle JACKER vous propose des pièces colorées et légères, allant de tee-shirts aux pantalons, aux casquettes, aux serviettes de bain… sans oublier les incontournables.

Créée en 2011, Jacker fait ses débuts en tant que magazine spécialisé des cultures urbaines, notamment skate et hip-hop. Trois ans plus tard, suite à une demande grandissante et d’un réseau bien établi de skateshops et de multiples boutiques streetwear. La marque se lance ainsi dans le textile avec une première collection à la fin 2014.

Très vite ses designs anticonformistes, décalés et insolents en font une marque prisée.

La marque se caractérise par ses visuels colorés et explicites que l’on retrouve imprimé ou encore brodé en grand sur le dos des tee-shirts et des hoodies.

Toujours fidèle à ses origines, au milieu skate & au rap



Toujours fidèle à ses origines : au milieu skate & rap, avec toutes les qualités et imperfections qu’elles comportent. L’élément clé de la direction artistique de la marque est la culture de la rue. Avec plus de 100 shops à travers l’Europe et des clients de plus en plus nombreux, Jacker continue son expansion. La marque s’impose comme la référence en matière de streetwear à la française.