La New Balance 850 fait son retour

Le modèle ressort après 20 ans!

Après un hiatus de deux décennies , la radicale New Balance 850 est de retour dans son édition OG blanc et bleu. Le design avant-gardiste de Stephanie Howard apparaît ici dans un mélange éclectique de rose pâle, de vert et d’or.





New Balance 850

Ce coloris présente habilement chaque panneau avec une application mesurée, atteignant le bon équilibre de chaque teinte. En utilisant la construction en couches du 850 au maximum, les sections de maille sont ombrées en rose, compensées par le garde-boue bicolore noir et vert. Couvre littéralement les choses, le pare-chocs et les repose-yeux sont maintenus propres en blanc. La semelle extérieure brun doré correspond aux œillets supérieurs de la boucle tissée et au logo NB volant.

Cela répond certainement aux attentes élevées placées sur un rétro des années 90. Finalement c’est la silhouette idéale pour le nouveau venu et le collectionneur chevronné.