Lala &ce, un été sous le SunSystem

En ce très bel été 2022, il ne manquait qu’une seule chose : le retour de Lala &ce. SunSystem, son nouveau projet vient de sortir pour notre plus grand plaisir. Comme à son habitude, sa musique a un impact direct sur le taux d’humidité de la pièce dans laquelle on l’écoute, à tel point qu’on aurait pu classer son EP selon sa jauge d’humidité. SunSystem, c’est un EP de 8 titres, spécialement conçu pour vous faire passer le meilleur été qui soit.

UN PROJET QUI DÉMARRE EN FRAICHEUR

« BON TEMPS », est l’intro de ce projet et c’est une véritable réussite. L’idée qu’a eu Lala avec ce morceau est super. C’est en fait un mix entre Everything Tasteful et SunSystem, une transition. En effet ce morceau reprend les sonorités présentes dans Everything Tasteful mais à la sauce SunSystem. On retrouve certains gimmicks et « BON TEMPS » est en quelque sorte un remix de « Show Me Love », une très bonne transition permettant d’écouter les deux albums à la suite en ayant une impression de continuité. Ce morceau est une invitation à profiter de cet été, une invitation au bonheur.

© jeuneflingue

LALA &CE SUR DE L’AFRO C’EST MAGIQUE

Dans SunSystem, les sonorités afro sont bien plus présentes que dans ses anciens projets. Le morceau « CONTROL » en est le parfait exemple. Un morceau parfait à écouter dans le bar d’une île paradisiaque, sur la plage, en fin de soirée. Vous captez l’atmosphère, une réelle célébration au bonheur.

© Lewis Khan

DES FEATURINGS DE QUALITÉ

Les featurings de Lala &ce on les aime tant. Quasiment toujours avec des personnes de son entourage. Ses featurings sont des plus appréciables et c’est une fois de plus le cas dans ce projet. On en retrouve trois : « FASTER (Feat. Midas The Jagaban) », « FREAKY ALL NIGHT (Feat. Le Diouck)” et “MISE À MORT (Feat. Maureen)”.

© Lewis Khan

Parlons de “FASTER”, un des meilleurs morceaux de cet EP. L’artiste britannique Midas The Jagaban suit parfaitement Lala sur ce morceau. À travers son couplet, elle apporte une vibe de fraicheur dans cet univers transpirant, voire liquide. Le Diouck, proche de Lala &ce ramène également une super vibe sur « FREAKY ALL NIGHT », avec sa voix particulière qui le caractérise tant.

Enfin, il est essentiel de parler de « MISE À MORT » en featuring avec Maureen. Sur des sonorités reggaeton, Lala et Maureen mettent le feu en officialisant la mise à mort des soirées sans sucre et des hits fades.

DARK TRAP ENSOLEILLÉE

On l’attendait, elle est là ! Le retour de Lala sur de la trap comme elle sait si bien le faire. « NECTAR » est une superbe outro, qui colle parfaitement avec son univers. On raffole de la dark trap de Lala. « Sipa », « Dodow&ve », « Nytro », « SuperSweet16 », « Serena (Botcho) », « Cell Off », … ces morceaux présents sur ses anciens projets sont dans cette ambiance dark qui lui va si bien. « NECTAR » quant à lui est un parfait mélange entre le côté sombre et le soleil qui transperce Lala &ce.



Lire cette vidéo sur YouTube Lala &ce – Sipa

UN EP SOLAIRE ET RÉUSSI

SunSystem est un EP porté par une force positive et naturelle. Dancehall, afrobeat, reggaeton … Le projet solaire et tropical, est rempli de chaleur humaine à l’image de morceaux tels qu’ « &IARLINES » ou encore le single « FALLAIT DIRE NON ». Un morceau dansant mais incisif, des atmosphères que l’on ne retrouvait pas beaucoup chez Lala auparavant.

SunSystem est nourri des souvenirs de Lala, les étés qu’elle passait en Côte d’Ivoire auprès de sa famille, de ses cousins et de ses amis, à faire les 400 coups dans les recoins du quartier de Yopougon à Abidjan. Lala &ce ne fait rien comme les autres, depuis son premier projet Le son d’après, elle a sa musique et ne ressemble à personne ; c’est ce qui fait sa force.

© jeuneflingue

SunSystem est une invitation à prendre du « BON TEMPS », garder le « CONTROL » malgré cette chaleur oppressante. Alors pour un voyage « FASTER » vers le soleil, on vous conseille d’embarquer dans le vol de la Recless « &IRLINE ». Si tu ne voulais pas écouter alors « FALLAIT DIRE NON ». Pour les autres, bienvenue dans l’univers « FREAKY » de Lala &ce, une véritable « MISE À MORT » de la conformité saupoudrée d’un « NECTAR » d’originalité.