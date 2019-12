Le chanteur R&B Nassím, entre histoires d’amour, de sexe et dolce vita.

Le chanteur R&B Nassím, entre histoires d’amour, de sexe et dolce vita.

L’esthétique musicale de Nassím se définit de la manière très particulière. L’élégance de Marvin Gaye, le grain de voix de Chet Baker, le groove des Neptunes.

Nassím

Ses premiers projets (Lila , Sabah) sous le nom d’Elinass, et des featurings aux côtés d’Ateyaba (ex. Joke), Nov, Wit, Faktiss, ou encore Skreally Boy ont fait de lui un des artistes majeurs de la scène R&B française actuelle. Le chanteur originaire de Montpellier mélange ainsi RnB et Trap-Soul.

En 2019, nassím revient avec un R&B mature et sensuel mêlant sonorités funk, new jack et trap. Artiste à suivre pour 2020!