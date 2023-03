Les Flammes Awards : Le Rap mis à l’honneur

Le 11 Mai 2023, se tiendra la toute première édition des Flammes Awards, au théâtre du Châtelet. Cette cérémonie tant attendue a pour ambition de célébrer, honorer et récompenser les artistes issus des cultures populaires (c’est-à-dire, le rap, l’ensemble des musiques urbaines …). En effet, sous-représenté depuis bien longtemps, la cérémonie entend rendre ses lettres de noblesse et sa juste place au Rap.

En 2023, l’accent est mis sur la musique : 21 catégories pensées pour honorer le plus justement possible la vitalité de courants musicaux qui se renouvellent, grandissent, et donnent à la culture de l’élan. pic.twitter.com/4GBjTVY9dH — Les Flammes (@LesFlammes2023) January 24, 2023

Les Flammes Awards : Un cri du cœur entendu

Longtemps marginalisé, et sous-représenté par les Victoires de la musique, entre autres cérémonies, le rap est pourtant le genre musical, le plus écouté et vendu en France. Ainsi, face aux nombreuses plaintes constatant ce manque de considération, les médias Yard et Booska-P, soutenus par Spotify France se sont associés à l’agence de marketing Smile afin d’organiser cet évènement inédit. La cérémonie des Flammes se tiendra donc le 11 Mai 2023, au théâtre du Châtelet, le lieu de prestige par excellence, puisqu’il accueille également les César et le Ballon d’Or.

Les Flammes Awards : Les votes

Les trois grandes étapes sont les suivantes :

Les soumissions : Les acteurs de l’industrie de la musique et du divertissement, inscrivent leurs candidats, dans les catégories dans lesquelles, ils souhaitent les voir conquérir. Ils doivent cependant, correspondre aux critères préétablis. Pour cette première édition de la cérémonie, les inscriptions sont gratuites.

Les pré-sélections : La liste des pré-nominés est envoyée, à une cinquantaine de journalistes, médias spécialisés et généralistes. Ceux-ci sélectionnent alors leurs dix nominés par catégorie. Chaque média, dispose de 72 heures pour envoyer sa liste de nominés.

Deux typologies de votants, représentant chacune 50% de la note finale : le Public et le Jury. C’est à travers, une plateforme en ligne, développée spécialement pour les Flammes, avec un tout nouveau système de vote simple et ludique, que chacun peut choisir et déterminer un top 3 de nominés, par catégories. Un top 3 et non un gagnant unique, afin que même des artistes unanimement reconnus comme brillants, mais moins populaires, bénéficient de l’impact des grosses bases fans. Ces dernières doivent donc élever trois noms, plutôt que voter seulement pour leur unique champion. Le jury fait de même de son côté, et les grands gagnants, sont révélés, le soir de la cérémonie au théâtre du Châtelet.

Votez donc vite pour vos artistes préférés, en cliquant ici!