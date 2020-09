Lo$er est toujours “Lost in my mind” 2

Le beatmaker Lo$er lance un nouvel album “Lost in my mind 2”

Lo$er est un beatmaker originaire Suisse et actif depuis 4 ans. Il affectionne tout particulièrement le style Phonk, un genre hip hop qui se rapproche beaucoup de la Trap.

Le Phonk estun sous-genre de la musique hip-hop et trap directement inspirée du rap de Memphis des années 1990. Présente principalement sur SoundCloud, cette musique se caractérise par des samples de funk & voix de vieilles cassettes de rap de Memphis.

Le genre prend généralement des samples de hip-hop du début des années 199. Combinant des sons jazzy et déploie des techniques telles que le chopped and screwed pour créer un son plus sombre.

Lo$er a sorti “Lost in my mind 2” à découvrir pour les curieux que les amateurs du genre.