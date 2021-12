Makizar, savoir vivre est un art

Makizar a dévoilé son premier long format après la sortie de 3 titres : “Trop Loin”, “Calme Avant” et “EQVRT”. Le jeune rappeur propose une immersion dans un rap sans filtre, explosif avec une mixtape de 11 titres intitulée, Avec Savoir vivre c’est un art.

Makizar, c’est qui ?

Makizar est un jeune rappeur originaire de Corse et actuellement basé à Aix-en-Provence. C’est avec comme principale inspiration le rap de Sexion d’Assaut et de 1995 qu’il commence à rapper dans la cour du collège.

« J’étais collégien, raconte-t-il. En écoutant ces rappeurs, j’ai été impressionné par leur manière de jouer avec les mots, de structurer leurs rimes. Avec les mots qu’on apprend à l’école, ils font des choses incroyables. Je me suis dit : c’est ça que je veux faire ! ». – Redbull, 2021

Mais le style de Makizar ne se résume pas seulement aux grands noms du rap français des années 2010. Il trouve aussi son inspiration outre Atlantique, aux Etats-Unis. Travis Scott, Post Malone, Tyler The Creator, Young Thug : des artistes hybrides, aux univers riches et qui expérimentent.

Côté visuel, Makizar met à l’honneur la Corse son île natale, dans les visuels de ses premiers clips. Fière de ses origines, le jeune rappeur doit d’ailleurs son nom aux célèbres »maquis » corses. Un attachement fort avec l’Ile de Beauté, qu’il souhaite faire transparaitre dans son art.

Si vous n’êtes toujours pas convaincus, allez faire un tour sur sa série de freestyles “No Time” publiée en 2019. Makizar s’est montré très productif en sortant de nombreux freestyles d’environ 1 minute chacun (certain.e.s remarqueront le petit clin d’œil à la chaîne Colors). L’écriture, la mélodie, tout est juste et à sa place.

Le Flange, un état d’esprit et une vision de vie

Pour accompagner son projet Savoir vivre c’est un art, Makizar a proposé une série de 3 capsules vidéos nommée, “Le Flange”.

« Le Flange », qu’est ce que c’est ? C’est d’abord un néologisme (ou mot nouveau) inspiré de l’effet sonore flanger (si le « flanger effect » ne te dit rien, rendez-vous ici). Et c’est aussi un mode de vie, un état d’esprit symbolisant la folie artistique et le fait de tout se permettre !

Ces 3 capsules donnent le ton et nous plongent en immersion totale dans l’univers de Makizar. Et on peut dire que cela fait du bien car grâce au “Flange” c’est notre désir de liberté qui s’éveille. Ce concept nous rappelle de la plus belle des manières de vivre sans limite et sans compromis.

Avec cette mixtape et son concept fort qu’est « Le Flange », une chose est sûre, Makizar veut mettre la corse en couleur sur la carte du rap francophone !

« C’est l’heure de vous donner une partie de ma vie ! 1 an de travail pour ce projet, des sacrifices, de la réflexion des rencontres, mais surtout une étrange passion pour le changement. J’ai mis dans cette mixtape tout ce que j’aime, tout ce qui me ressemble a commencer par de l’émotion, quelques grammes de mélodie et surtout une bonne dose de rap. J’espère rendre fiers tous les rangerz qui sont la depuis le départ ou non, n’oubliez pas, Savoir Vivre, C’est Un Art. » – Makizar, Instagram

Savoir vivre c’est un art est disponible sur les plateformes de streaming :