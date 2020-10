Masterpiece Quy est en mode “Get a Bag”

L’artiste Masterpiece Quy sort “Get A Bag” featuring Benny Blanca

Masterpiece Quy est une chanteuse, compositrice et mannequin américain. Elle sort le titre “Get A Bag” en featuring Benny Blanca.

Née et élevée à Paterson, dans le New Jersey, Quy a participé à divers concours de talents. Elle commence sa carrière de chanteuse et d’auteur-compositeur en 2014. En 2016, Quy participe aux singles hip-hop “Drink or 2” de Rackboy Cam et plus tard en 2018, “Don’t Need You” avec Jay 45 & Albee Al.

En 2020, Quy s’est fait connaître en tant qu’artiste solo avec ses singles mélodiques et nerveux tels que “365” et “Never Love Again” en 2020. Le dernier single “Gone Gone”, produit par Frenzy est sorti en juin 2020.

Masterpiece Quy sort son deuxième single en featuring Benny Blanca, originaire du New Jersey. La prestation fougueuse de cette chanteuse/auteur-compositrice et son SoundMixed apaisant avec le flow Benny Blanca font de ce single un véritable banger pour les filles et leur donnent l’impression d’être des femmes.

Le titre “Get A Bag” est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming