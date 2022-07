« J’suis un mec génial et un abruti » : probablement la meilleure façon de présenter Myejah, un gamin des Hauts de Seines, un jeune d’une famille aux valeurs élitistes dans l’air de la lune. C’est aussi dans la salle de l’internat qu’il découvre la première discipline : le rap et sa pratique. Marqué par ses expériences et ses déceptions, il commence à se consacrer à la discipline dans l’esprit d’Antoine Doinel. Ce qui bouleverse l’homme aux 400 coups. Il s’est formé au conservatoire (chant, théorie et guitare), a collectionné des œuvres de rap dans ses MP3 depuis l’école primaire, et n’a pas oublié de s’ouvrir à d’autres formes d’expression comme le cinéma et la littérature. Avec son ami d’enfance Weizmann, il décide de se consacrer plus sérieusement à la musique et fonde GLGV. Le groupe connaîtra un certain succès, avec des clips atteignant 1 million de vues et constituant une base de fans fidèles.

Désormais l’ancien membre du groupe GLGV Myejah sort son EP solo le 3 juin . Avec « Les dernières minutes », sublime carte de visite de artiste! Il sait naviguer dans l’air du second degré et réaliser des performances extraordinaires. Le rappeur aime où il a profité de cet objet musical non identifié sur son EP « Les dernières minutes ». Le concept EP est hilarant. En tant que tel, il rejette la narration sans fond du rap sans code. Myejah est une artiste unique qui a désespérément besoin de découverte.

Dans son premier projet solo, Myejah se démarque dès le départ en proposant un concept unique dans le milieu du rap français : un EP composé de 15 titres, seulement d’une minute.

Il rend hommage à ces minutes un peu bizarres, des moments qui méritent réflexion mais qui signalent la fin, le début, le bouleversement. Dans le morceau d’une minute, Myejah nous raconte son histoire. Comme des fragments émotionnels de vie, chaque son transporte. Chaque titre est accompagné d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux montrant l’artiste en décor sobre, presque onirique.