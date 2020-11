Phoenix Fya Artiste de 15 ans présente “Death is trying”

L’artiste Phenix Fya présente le titre “Death is Trying”.

Phoenix Fya est un producteur, compositeur, chanteur et rappeur de 15 ans. Il joue dans des pièces de théâtre à l’école et notamment le rôle principal du Roi Lion dans les rôles de Simba mais aussi d’Aladdin. L’artiste aime créer de la musique, il est un grand amoureux de la nature et il a une conscience environnementale et sociale. Il présente son nouveau titre “Death is Trying” et nous dévoile qui il est à travers une rencontre.

Interview

Peux tu te présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ?

Je m’appelle Phoenix FYA. Je suis un auteur-compositeur, un rappeur, un chanteur et un producteur de 15 ans. J’adore jouer de la guitare, de la basse, des claviers, de la trompette et je joue du violon. Je crée de la musique et j’écris généralement mes paroles en fonction d’un sentiment de la chanson.

Phoenix Fya

Le Covid-19 a-t-il changé votre façon de travailler avec la musique ?

Le Covid-19 a changé la façon dont je peux vivre les choses. Je ne suis plus capable d’interagir avec beaucoup de gens et je ne peux plus aller au lycée en personne, tout est sur ZOOM. Je ne peux plus traîner avec des amis, ni aller à des concerts ou voyager. Mais je continue à faire des randonnées et à me promener dans la nature avec ma famille et je vais à la plage pour trouver l’inspiration. Je trouve aussi de l’inspiration quand je suis en famille ou que je parle avec des amis au téléphone. Aussi je regarde aussi beaucoup de documentaires et je fais des recherches pour trouver des idées intéressantes. En ce qui concerne mon travail dans la production musicale, ce processus n’a pas changé, je vais juste dans mon studio à domicile et je travaille.

“l’univers actuel du hip hop est encore en évolution”

Ta vision de l’univers actuel du hip hop ?

Je pense que l’univers actuel du hip hop est encore en évolution. Il a et aura toujours une présence jeune et aujourd’hui il influence largement ceux qui racontent poétiquement leur histoire à notre société. Je crois que la musique est de la musique – c’est juste une description des émotions ou des messages que nous voulons faire passer. Lorsque je fais du rap ou que je chante ou même que je crée une orchestration, je crée un message ou un son qui fait partie de mon message. C’est la beauté de l’individualité dans la musique.



Lire cette vidéo sur YouTube Death is trying

Quels sont tes projets pour les prochains mois ?

L’avantage d’être enfermé dans la maison est que j’ai plus de temps pour travailler sur ma musique. Tout d’abord j’ai produits déjà un arsenal de chansons, donc je suis en train d’en terminer beaucoup. Sans parler de que j’ai aussi une autre chanson que je vais présenter juste après Noël, “GASSED UP” – c’est un rythme plus rapide, un son plus festif. Il s’agit de s’amuser, mais de ne pas se prendre au sérieux. Après cela, je sortirai plus de musique.

Un mot pour conclure ?

Je tiens à remercier HypeSoul de m’avoir reconnu et de m’avoir donné une voix. Finalement Je crois que la musique est ce qui rassemble toutes les cultures des gens et cela montre qu’il n’y a pas autant de différence que certains le pensent. Quand Covid-19 sera terminé, je veux voyager à nouveau et j’aimerais vous voir en France. Découvrez le nouveau single, “Death Is Trying” ici et aussi sur YouTube, iTunes, Spotify et bien d’autres. Consultez mon site web : www.phoenixfya.com et suivez-moi sur mon Instagram pour des mises à jour en direct