POPCAAN à Paris le 6 mai 2023 !

Connu pour être une référence dans le monde du dancehall et suite à la sortie de son 5ème opus Great Is He, Popcaan se lance dans une tournée européenne de 13 dates qui débutera le samedi 6 mai 2023 au sein de la mythique Salle Pleyel.

Mais Popcaan c’est qui ?

De son vrai nom, Andrae Jay Sutherland, Popcaan est un artiste jamaïquain connu pour son mélange unique de sons reggae-dancehall. Avec plus d’un milliard de streams accumulés, il fait danser le monde entier depuis presque 10 ans !

Après Where We Come From (2014), Forever (2018), Vanquish (2019), et FIXTAPE (2020), il revient avec Great Is He, son nouvel album sortit en janvier dernier.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il assoit son statut de superstar. Et ceci notamment avec des featurings tels que Drake, Burna Boy, Chronic Law ou encore Toni-Ann Singh (qui n’est autre que sa compagne) !

Introspection et énergies

Popcaan joue avec les frontières des genres, entre dancehall, afrobeat et R’n’B. Popcaan s’ouvre sur des souvenirs personnels et revient sur ces dernières années et ses accomplissements. Un opus introspectif, qui laisse aussi la place à des thèmes plus légers, mais aussi et surtout : à la danse.

Vous l’aviez peut-être également entendu il y a deux ans sur ce morceau…

Très apprécié sur les réseaux sociaux (plus de 3 millions de followers), l’artiste sait être proche de son public à travers ses publications et reste accessible !

Alors, convaincus ? Qui sera à la salle Pleyel le 6 mai ?

Vous pouvez retrouver les billets en ligne sur le site de Live Nation : https://www.livenation.fr/artist-popcaan-968710

✍️ Mathilde Thomas