Princess Nokia dans le Colors Show

A l’occasion de sa première session dans le Colors Show, Princess Nokia a mis à l’honneur son signe astrologique en interprétant “Gemini”. Le titre est tiré de son double album Everything is Beautiful / Everything Sucks sorti en février dernier.

I am Gemini, super-fly, fly guy

“Gemini” est le quatrième morceau de son album Everything is Beautiful. C’est lors d’une session sur la chaîne Youtube de Colors, que la jeune new-yorkaise a défendu son titre et ce, avec beaucoup de classe et d’énergie ! “Gemini” c’est un peu comme un auto-portrait raconté à travers divers caractéristiques du signe astrologique de Princess Nokia.

“Je suis Gémaux, 14 juin, et tous les rappeurs connus ont le même signe que moi”. L’artiste y fait de nombreuses références à de grands noms de la musique : 2Pac, André 3000, Lauren Hill, Kanye West ou encore Boy George ; tous nés sous le signe du Gémeaux. Créative, adaptable, agile, … Princess Nokia est un esprit libre aux multiples qualités et tient à le faire savoir !

Everything is Beautiful et Everything Sucks : la double surprise

Le mois dernier Destiny Nicole Frasqueri aka Princess Nokia a fait un retour remarqué en proposant non pas 1 mais 2 albums : Everything is Beautiful et Everything Sucks. Ces 2 projets composés de 22 titres au total s’opposent de part leurs thématiques. Une dualité assumée par l’artiste qui participe à montrer l’étendu de son univers.

Everything is Beautiful, porté par le titre “Green Eggs & Ham”, décrit la face sensible et féminine de Princess Nokia. Dans cet album l’artiste prône l’amour et l’acceptation de soi sur fond de spiritualité afro-caribéenne. A l’inverse, Everything Sucks apparaît comme un album plus sombre, un brin dégénéré. La new-yorkaise semble frôler la folie sur des mélodies hip-hop beaucoup plus agressives.

Princess Nokia nous a surpris avec 2 albums de qualité ! En attendant la tournée européenne (initialement prévue au mois de mars et malheureusement reportée), écoutez ou réécoutez ses 22 titres sans modération !

Juls V.