Qui est Momsii, le prince du rap ?

Si vous n’aviez pas encore entendu parler de lui, vous n’avez pas pu passer à côté de Momsii dans le passe-passe storytelling le plus marquant de 2022 : « Branché » (morceau disponible sur l’album de Dosseh).

PRÉMISSES

Avant d’intégrer le label SPKTAQLR, Momsii était footballeur pro évoluant notamment en Angleterre. Originaire de Pontault-Combault (77), après une adolescence passée entre les centres de formations et le quartier, il se lance dans la musique et plus précisément dans le rap.

Déjà familier à ce milieu via certains proches et véritable charbonneur quand il est en studio, il arrive d’abord en 2020 avec un single « MoneyGram » puis fait parler de lui à travers ses 4 « Freestyles Bounia » où il délivre déjà les prémisses de son identité : brut, sombre, authentique, il découpe les prods et ne mâche pas ses mots.

Tout s’enchaîne. En juillet 2020, il sort « Tard la Night » en feat avec Timal et obtient alors son premier million de vues ! Dans la foulée, il livre son premier EP « Dans le SAS » aux sonorités résolument trap. Momsii n’est pas là pour faire dans la dentelle. Il vient prendre la relève et imposer son énergie : celle de la rue.

© Fifou

DANS LA COUR DES GRANDS

En septembre 2021, Momsiii rejoint l’écurie SPKTAQLR. Fondé par nul autre qu’Oumar Samaké ; producteur, directeur artistique et manager emblématique du rap français, SPKTAQLR (label indépendant) est la maison mère d’artistes de renoms comme Dinos, Dosseh ou encore Lacrim, mais aussi d’artistes en développement comme Marie Plassard et Ivre de Vitesse.

Le cap est passé, le confinement aussi, l’objectif est simple : TOUT PRENDRE.

Momsii sort son single Covid-19 quelques jours après l’annonce et profite ainsi du référencement autour du label ET autour du virus (malin).

Ce que l’on ne voit pas, ce sont les heures de studio passées auprès de sa famille SPKTAQLR. Avec Dosseh et Dinos pour leurs albums respectifs notamment. Mais également son travail de l’ombre en tant que topliner et ghostwriter pour d’autres artistes.

Juillet 2022, avant d’entamer les vacances d’été, Momsii livre « Méchant » !

Un morceau clippé à l’esthétique léchée et contrastée pour faire entrer la lumière et déployer toute l’étendue de son attitude : tenace, fier, déterminé ! Il l’appuie lui-même : « tu dis qu’j’suis un salaud mais j’dis la vérité, tout ce qu’on a c’est mérité » (d’ailleurs, « maintenant y’a du caviar au menu »).

La suite, vous la connaissez (et c’est avec elle que nous avons choisi d’ouvrir notre papier). En septembre 2022, quelques jours avant la sortie de l’album Trop Tôt Pour Mourir de Dosseh, les deux rappeurs libèrent « Branché ». Un pur morceau de storytelling rap qui vient saisir le public ! Impossible de ne pas penser à « La lettre » de Lunatic.

Momsii y incarne un ami de Dosseh, qui trouve le temps long en prison et s’inquiète du manque de nouvelles de son collègue. En ressort des échanges téléphoniques où l’un et l’autre se confrontent et se soutiennent à la fois. Carton plein : le public est réceptif. Le clip reste des semaines dans le Top Musique Youtube et les réels/tik-tok pullulent. La tendance est en marche, Momsii est identifié et respecté.

2023 : LA SUITE

Après avoir accompagné Dosseh sur toute sa tournée pour interpréter le déjà légendaire « Branché » et presque 6 mois sans sortir de morceau solo, le petit prince revient avec Libérable. Single puissant accompagné d’un clip tourné dans Paris par Hustler Game, partenaire historique de SPKTAQLR.

On y aperçoit d’ailleurs le merch du label, que l’on espère vite voir disponible à la vente 😉

Ce que l’on retient immédiatement de Momsii, c’est son univers sombre. Un flow agressif, des punchlines tranchantes et une voix grave sur fond de trap. Amoureux et pur produit de la rue, il la représente comme personne. Une entrée fracassante dans la cour des grands qui ne va pas s’arrêter là. Un projet arrive au courant de l’année, l’occasion de prouver l’étendue de ses capacités !

Restez à l’affût, vous n’avez pas fini d’entendre parler de Momsii.

© Fifou

✍️ Mathilde Thomas