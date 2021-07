Rhouzlane Studio : sa collection unisexe et inclusive

Rhouzlane Studio présente une nouvelle collection pour accompagner votre quotidien. Les pièces qui composent ce nouveau drop offre un porté audacieux, leurs styles contemporains se marient parfaitement avec des looks décontractés ! Rhouzlane Studio trouve aussi bien son ADN dans la souplesse tant au niveau de ses matières que de sa philosophie.

La liberté d’être soi-même

Ayant pour volonté de transcender le genre et d’épouser chaque corps, Rhouzlane Studio s’inspire du bleu : couleur signature de la marque, symbole de liberté, d’authenticité et de légèreté. Le bleu invite au voyage, souvenir du Jardin Majorelle ! La marque a conçu une collection de maroquinerie s’adaptant aux codes actuels. Un vent de fraîcheur et de liberté souffle donc chez Rhouzlane Studio.

Découvrez les 4 pièces qui composent cette nouvelle collection. Notez aussi que chaque pièce est fabriquée en France, en cuir de veau elle se décline en plusieurs coloris :

: sur le devant aussi bien que dans le dos, il reste près du corps possédant une grande poche intérieure et deux poches apparentes, l’une zippée et l’autre avec rabat aimanté. C’est un voyage au Japon qui a inspiré son design. La créatrice est tombée amoureuse de ce petit format dés le premier coup d’oeil. Elle a ensuite eu l’envie de développer sa propre version. Le TOTEBAG & le MINI TOTEBAG : le tote-bag façon Rhouzlane Studio est idéal pour un look : « sans prise de tête ». Ils se portent aussi bien à l’épaule qu’à la main. Vous pourrez glisser vos clés ou encore votre téléphone dans sa poche intérieure.

A propos de la marque

Sarah Rhouzlane a créé la marque en décembre 2020 à Paris. Dans un esprit nomade, Rhouzlane Studio, de l’arabe ghazâl, qui signifie gazelles, mais aussi magnifique, symbolise l’instinct, l’élégance et l’audace. Toutes les pièces sont fabriquées à la main en banlieue parisienne. Elles sont en éditions limitées ou modèle unique et d’une composition 100 % cuir de veau, doublure comprise.