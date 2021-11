Savannah Ré, la révélation R&B venue de Toronto

L’artiste Savannah Ré a sorti son 1er album Opia et a gagné le Juno Award (l’équivalent des Grammy Awards au Canada) de la chanson R&B de l’année 2021 avec le titre « Solid« .

Elle crée de la musique depuis déjà 10 ans mais ce n’est qu’en 2020 que Savannah Ré nous offre son 1er album, fruit de longues années de création. L’artiste a pris son temps pour peaufiner tous ses morceaux. Elle s’est entourée de producteurs de qualité tels que Boi-1da (qui a entre autres collaboré avec Drake ou Kendrick Lamar) ou YogitheProducer.

Originaire de Toronto du quartier de Scarborough (comme The Weeknd), Savannah Ré a enchaîné les petits boulots avant de se consacrer à sa première passion qu’est la musique. C’est grâce à une rencontre avec l’artiste Babyface qu’elle se sent soutenue et reconnue dans sa musique. Elle va alors commencer à participer à de nombreux open mics. Elle y fait la rencontre de Jessie Reyez, qui plus tard l’invitera à faire la première partie de sa tournée.

Opia, un album prometteur

C’est en novembre 2020 que Savannah Ré sort enfin son premier album. À travers 9 chansons et 25 minutes, elle nous emporte dans une introspection intime et sensuelle. C’est avant tout sa performance vocale qui surprend quand on l’écoute pour la première fois.

Impossible de ne pas réécouter le morceau « Solid » tant il accroche par son rythme entêtant qui mêle ballade romantique et beats de qualité. Ce qui lui a valu d’être honorée du Juno Awards de la meilleure chanson R&B de 2021. Coups de cœur pour les titres « Homies » et « Best is Yet to Come« . C’est un projet qui s’écoute très bien en intégralité et qui s’avère même un peu trop court !

Dans la lignée d’un Daniel Caesar, Savannah Ré s’impose comme l’artiste qui porte fièrement le flambeau du R&B made in Canada. Un talent à suivre de près.