Scan : Dragonball Super chapitre 68

Scan Dragonball super : 2 ème chapitre du nouvel arc Granola!

Nouveau scan de Dragonball Super Chapitre 68. 2ème chapitre du nouvel arc granola. Il est en version française, on retrouve les aventures de San Goku et Végéta, Goku teste ses pouvoirs ultra instinct avec Whis. Ce chapitre donne plus d’informations sur les motivations de Granola dans cet Arc.

L’épisode met en avant le retour à la paix sur la terre mais qui est certainement de courte durée.

Beerus et Whis sont de leur côté tranquillement sur leur planète et apprennent à Végéta et Goku des informations clés, nouveaux antagonistes et plus d’informations sur les origines des Céréaliens. D’où il est issu et sa haine envers Freezer.

Toujours Akira Toryama mais Totoyaro au dessin désormais.

Tous les anciens chapitres de Dragon Ball Super sont disponible sur le lien de ce scan.