Scan Dragonball super chapitre 69: 3 ème chapitre du nouvel arc Granola!

Nouveau scan de Dragonball Super Chapitre 69. 2ème chapitre du nouvel arc granola. Il est en version française, on retrouve les aventures de San Goku et Végéta. Dans cet arc on apprend beaucoup de choses sur la planète Céréal dont est issu Granola. Les namek et les dragonball sont remis au centre du manga. Donc place aux origines de la saga.

L’épisode met en place l’intrigue; un nouveau guerrier, Freezer, les motivations de la destruction de la planète Vegeta, la force du dieu de la destruction.

Beerus et Whis sont de leur côté tranquillement sur leur planète et apprennent à Végéta et Goku des informations clés, nouveaux antagonistes et plus d’informations sur les origines des Céréaliens. D’où il est issu et sa haine envers Freezer. La quête des dragonball repart de plus belle. On apprend également le but originelle des dragonball. Ce que Granola prépare à Freezer! Mais également le commerce des planètes.

Beerus veut mettre en rogne Vegeta « Laisse-moi t’apprendre quelque chose. La personne qui a suggéré à Freezer de supprimer les saiyans , c’est moi ». Alors que Vegeta n’en revient pas, Beerus continue de le provoquer: « Tu crois toujours maintenant que c’était leur destin ? Alors ? Qu’est-ce que tu attends viens ! Toi aussi je vais te supprimer ».

Vegeta entre alors dans une violente colère, se transformant en Super Saiyan Blue, sous les yeux ébahis de Goku et Whis, et fonce alors sur Beerus.

Granola veut se venger de Freezer et de son armée par tout les moyens

Granola de son côté sur sa planète vit avec un vieux Namek et on apprend beaucoup d’informations sur leurs passé respectifs et l’utilité de départ des dragonball. En tout cas un épisode très riche en informations.

Toujours Akira Toryama mais Totoyaro au dessin désormais.

Tous les anciens chapitres de Dragon Ball Super sont disponible sur le lien de ce scan.