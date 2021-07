Space Jam : Nouvelle Ère X Kross Studio, un set collector

A l’occasion de la sortie du film Space Jam : Nouvelle Ère, Kross Studio dévoile une collab inédite ! Warner Bros. Consumer Products et Kross Studio s’associe une nouvelle fois, pour célébrer le film tant attendu Space Jam : Nouvelle ère, disponible sur les écrans à partir du 21 juillet 2021.

Le Space Jam Collector Set est disponible en 10 exemplaires seulement. Une montre à tourbillon central et une sculpture fonctionnelle “B-Bal- composent ce set inédit. Vous l’aurez compris : basketball, design, performance et Looney Tunes se mêlent avec style.

Bienvenue dans le “ Jam ” !

Le basketball est un des sports les plus populaires où agilité, adresse et excellence technique se rencontrent sur le terrain. C’est pourquoi Kross Studio a développé une montre mettant à l’honneur l’esprit de ce sport emblématique. C’est de cette volonté de rendre un hommage à la culture pop et au basketball que Kross Studio a conçu cet ensemble au design exclusif, réunissant une montre à tourbillon central et une sculpture fonctionnelle, où le monde coloré des Looney Tunes vient subtilement se mêler à celui de l’art et de l’horlogerie.

La montre offre un super aperçu des détails, telles que les roues ajourées à l’image de ballons de basket. Une structure reprenant les lignes du ballon de basket tout en dévoilant le balancier spiral, recouvre la cage du tourbillon central. Pour encore plus de détails, sachez que les 281 composants de la montre sont terminés à la main pour une qualité visuelle encore plus belle.

La Tune Squad en action

Dans cette éditon limitée, les Looney Tunes occupent une place incontournable. Comme sur le terrain, l’équipe des Looney Tunes – la Tune Squad – vient prendre ses marques sur la montre. Chaque personnage de cette “Dream Team”, gravé sur la roue des heures fixe, se tient prêt à passer à l’action !

Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Titi et Grosminet, Marvin le Martien,… Sans oublier Yosemite Sam, Granny, Taz, Speedy Gonzales, Elmer Fudd, Bip Bip et Coyote. A chaque Tune, son heure de gloire !

Ceci n’est pas un écrin

En plus de la montre une pièce d’art fonctionnelle complète le Space Jam Collector Set. Cette sculpture prend la forme d’un ballon de basket grâce à une superposition aérée de onze disques en bois. L’ensemble est fixé sur une colonne centrale en aluminium, promettant un effet visuel captivant. La B-BALL s’ouvre verticalement grâce un système de coulissement ingénieux. Elle révèle en son cœur un espace aménagé pour accueillir la montre Space Jam Tourbillon. L’équipe survoltée des Tunes est déjà présente sur la base de la sculpture, attendant que le jeu commence ! Chacune des dix B-BALL est unique car elles sont réalisées entièrement à la main.

Si vous êtes convaincus, sachez que ce set collector est délivré dans un coffre en bois fait main. Son certificat d’authenticité, d’une paire de gants d’art et d’un livret personnel Space Jam Collector Set accompagne cette collab inédite.

