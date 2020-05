Spike Lee de retour avec Da 5 Blood sur Netflix

Netflix dévoile la bande-annonce de Da 5 Blood

Spike Lee a dévoilé le trailer très alléchant de son prochain long-métrage Da 5 Blood (Frères de Sang, en français). Après le succès de BlacKkKlansman en 2019, le réalisateur compte bien nous en mettre plein les yeux avec ce nouveau projet !

L’histoire raconte le périple de quatre vétérans afro-américains dans la jungle pour récupérer la dépouille de leur chef. Le film explore les séquelles laissées par une guerre immorale, et questionne le sens de l’engagement et de la fraternité. Spike Lee nous replonge donc dans l’enfer de la guerre du Vietmam, avec pour références Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et Le Trésor de la Sierra Madre de John Houston.

Le film devait être présenté à Cannes hors-compétition cette année. Après l’annulation du festival, il sortira directement sur la plateforme Netflix, sans passer par la case cinéma.

Des français au casting

Pour cette nouvelle production, Spike Lee a fait appel à des acteurs français ! En plus de Chadwick Boseman (Black Panther), Delroy Lindo, Jonathan Majors et Paul Walter Hauser dans le rôle des quatre vétérans, Jean Reno et Mélanie Thierry ont rejoint le casting.

Mélanie Thierry n’a d’ailleurs pas hésité une seule seconde à passer le casting. Elle a confié à Vanity Fair, «L’idée que je ne corresponde pas exactement à ces critères m’a traversé l’esprit, mais je me sentais plutôt à l’aise avec le texte.».

Pour l’actrice de 38 ans, avec Da 5 Blood SpikeLee signe une oeuvre mature et très engagée. “Spike Lee a passé des années à filmer la jeunesse noire de Brooklyn de l’intérieur. Là, c’est peut-être une histoire de maturité. Il s’intéresse à des personnages un peu plus âgés, comme s’il voulait faire le point sur une génération. Tout en éclairant une zone d’ombre de l’histoire américaine : le sort des Afro-Américains engagés au Vietnam.“

Rendez-vous le 12 juin prochain sur Netflix !