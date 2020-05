THE NORTH FACE : La marque revient en force avec WILD OUT

The North Face revient avec sa nouvelle collection : Wild Out

Amateurs et amatrices de belles fringues mais on veut quand même quelque chose de quali ? La collection Wild Out de la célèbre marque The North Face est faite pour toi !

On ne la présente plus, la marque californienne fait ses preuves depuis plus de 50 ans, autant au niveau de la qualité des vêtements proposés et accessoires, que de leur éthique mais également du style, car oui, marque écolo ne signifie pas style dégueulasse !

A l’origine, The North Face était plutôt spécialisée dans les équipements d’escalade et de camping, au fur et à mesure du temps, le marché à pris, et s’est étendu à l’alpinisme, au ski, au surf, au randonneurs mais également aux athlètes d’endurance. Et ça a tellement cartonné, que des collections à usage quotidien ont fait leur apparition, tout en suivant les tendances mode au fil du temps.

Le combo parfait quoi, dont la collection Wild Out est un réel exemple.

Inspi années 60’s, couleurs et imprimés audacieux, la nouvelle collection intéressera autant les sportifs que les fana de look sportswear.

By the way, la collection est déjà disponible sur le site ! (A noter : il y a -25% en ce moment sur certains articles avec le code promo SPRING25, zarma je suis devenue influenceuse).

Sarah Z.