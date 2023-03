TINK : La voix de fée made in Chicago

Une plume de talent une voix aigüe et féerique, Tink n’a rien à envier à la Fée Clochette (Tinker Bell en anglais), tant sa voix est douce et suave. Pour ce nouvel album intitulé Thanks 4 Nothing, sorti en février 2023, transparence, amour de soi et indépendance sont les maîtres mots.

Des débuts plus que prometteurs

Trinity Laure’Ale Home, plus connue sous son nom de scène : Tink, était destinée à faire carrière dans la musique. En effet, à partir de 5 ans, elle intègre la chorale de son église, à 11 ans elle commence à écrire ses propres chansons, puis commence à chanter ET rapper, dans le studio d’enregistrement de son père à l’âge de 15 ans. Elle accède enfin, à une petite notoriété locale, suite à un freestyle posté sur Facebook par son frère et elle-même. Ce n’est que le début, puisque la petite chenille, s’apprête à devenir un magnifique papillon.



Lire cette vidéo sur YouTube Tink – Soon As You Walk In.

Une rencontre déterminante

Entre mixtapes (Winter’s Diary series) et EP (Pain & Pleasure), Tink ne cesse d’affûter sa plume. Passant du rap au chant, du R’n’B au Hip-Hop, voire même, du rire aux larmes d’un projet à l’autre. Sa détermination et son talent ne cessent de croître, et attirent l’œil affûté du producteur renommé TIMBALAND. En effet, celui-ci la fait très vite signer sur son nouveau label Mosley Music Group. Il lance la production du tout premier album de Tink initialement prévu pour 2015. Dans une interview pour Power 105.1, il le décrit comme «l’un des meilleurs album que j’ai fait depuis One In A Million». Malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour, elle finira par quitter le label et prend son envol en tant qu’artiste indépendante.

Tink et Timbaland.

En effet, son ascension est lente, mais certaine, son style est particulier, et ses textes sont à la fois intimes et universels. D’une chanson à l’autre, Tink peut se montrer très polyvalente, voire audacieuse. En effet, sa plume peut être assez explicite, crue et brutale, mais également douce, poétique et romantique. Pour cet album, elle reste fidèle à elle-même, tout en étant un peu plus transparente, insolente voire impétueuse.



Lire cette vidéo sur YouTube Tink – Heat Of The Moment (Official Video)

THANKS 4 NOTHING : Une Ode à l’amour de soi

Pour cet album, la native de Chicago est retournée au bercail, citant sa propre ville comme inspiration. En effet, son ton est plus agressif, son vocabulaire est différent, et le concept de l’album se précise. On retrouve donc, ce côté agressif dans le son «Fake Love ». Puis, on retrouve ce thème universel de l’amour de soi et cette insolence dans le titre «I’m The Catch ». Enfin, des titres un peu plus vulnérables, tels que «Stingy ft. Yung Bleu», ou encore «Trust Issues » et «Let Down My Guard ft. Ty Dolla $ign» . On relève immanquablement, la patte du producteur Hitmaka, tout au long de l’album. Depuis son projet Heat Of The Moment (2021), ces deux-là sont une équipe qui gagne. Depuis lors, grâce à leur entente et leur alchimie, le succès est au rendez-vous.

Tink ( @official__tink)

Tink est donc une artiste à suivre de très près, et son dernier album est un pur régal, à savourer sans modération!