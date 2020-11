Trey Songz revient aux sources avec son album “Back Home”

Le 9 octobre 2020, le huitième album de Trey Songz nommé Back Home est sorti. Pour le plus grand plaisir des fans de l’artiste R&B à la voix unique qui nous a toutes fait craquer ! Alors que faut-il attendre de cet album et dans quelle direction nous emmène “Trigga” cette fois-ci ?

Difficile d’écouter Trey Songz en 2020 sans penser à son premier album. Sorti en 2005, I Gotta Make It nous introduisait à son univers. On découvrait un jeune homme de 20 ans, originaire de Petersburg en Virginie à l’est des Etats-Unis. Son apparence frêle de l’époque ne l’a pas empêché de charmer ses fans. Et surtout de les conquérir grâce à une voix exceptionnelle et des chansons aux compositions et aux paroles délicieuses.

Voilà donc 15 ans que Trey Songz s’impose dans le R&B game avec de nombreux projets (8 albums et 5 mixtapes). Dans Back Home, il se livre avec un projet intime et plus mature tout en prouvant qu’on peut toujours compter sur lui pour créer une œuvre R&B de qualité !

“Back Home”, l’album de la maturité pour Trey Songz

Avec 22 chansons, la tracklist de l’album est bien fournie. Elle va à contre-courant des projets tendances tels que les EP de 5 chansons. Le ton est donné avec “Be My Guest”, une des meilleures de l’album. À la première écoute, on est tout de suite embarqué. On prend un grand plaisir à retrouver le Trey Songz du début. Le reste des chansons glisse parfaitement l’une après l’autre.

4 featurings sont présents sur le projet. La nouvelle sensation R&B, Summer Walker vient apporter son grain de voix sur la chanson “Back Home”. Elle avait déjà été dévoilée quelques mois auparavant à travers un clip homemade au début du confinement. On y voit Trey en studio mais aussi en famille et avec son fils (il est récemment devenu papa pour la première fois). La chanson fonctionne bien et sample “I’m Going Down” de Rose Royce, aussi popularisé par Cam’Ron dans “Oh Boy”. Il s’est aussi entouré de Ty Dolla $ign, Davido et Swae Lee pour compléter son album.

À la production, c’est son partenaire de toujours, Troy Taylor, qui l’accompagne. Le producteur, auto-proclamé “Mayor of R&B”, a travaillé avec des pointures telles que Aretha Franklin, Whitney Houston ou Boyz II Men. Il a collaboré sur tous les projets musicaux de Trey Songz et c’est grâce à lui qu’on peut reconnaître la patte de Trey Songz dès les premières notes.

Un artiste plus mature et engagé

Dans cet album, Trey explique qu’il a vraiment souhaité revenir à ce qu’il aimait : faire du R&B et des chansons qu’il aime à 100%, sans compromis. Dans ses anciens projets, on pouvait avoir aussi bien une ballade comme “Can’t Be Friends” aux côtés d’un “Bottoms Up” beaucoup plus savage pour ambiancer les clubs. Alors que dans Back Home, pas d’extrêmes mais beaucoup de douceur.

Outre son évolution artistique, ce huitième album s’est aussi fait à travers l’évolution personnelle de Trey Songz. Il a commencé sa carrière à 20 ans et en a aujourd’hui 35. Il a su prendre conscience que sa voix pouvait toucher de nombreuses personnes à travers le monde. Cette année a été l’occasion pour lui de prendre la parole et de s’engager pour la justice sociale au moment de la mise en lumière du mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis. La chanson “2020 Riots: How Many Times” le montre sur le terrain en manifestation. C’était aussi le moment où il a fait son retour dans sa ville natale pour retrouver sa famille et ses amis, ce qui l’a beaucoup influencé pendant l’écriture de l’album. Et il y consacre même plusieurs chansons à son fils Noah.

En tant que grande fan de R&B, j’ai été servie avec cet album ! Trey Songz avait eu un petit passage à vide ces dernières années mais on peut enfin dire qu’il est vraiment de retour. Je prends beaucoup de plaisir à écouter Back Home. C’est un album qui se laisse très bien jouer en intégralité et qui vieillira bien ! Ça fait plaisir de retrouver Trey Songz sur un beau projet comme ça ❤️

Press play and enjoy.