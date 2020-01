Première claque du début d’année!

Underwater sort ce 8 janvier 2020, un thriller haletant où il n’y a quasiment aucun temps mort. le pitch : Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. Sous l’eau, ils vont devoir essayer de survivre. Beaucoup de références à James Cameron on pense rapidement à Alien avec Kristen en mode Ripley Bad ass. D’ailleurs casting intéressant Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent Cassel, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie, Gunner Wright.

Kristen Stewart fait son grand retour dans un blockbuster hollywoodien. Abyss, Alien, tout y passe, beaucoup de références à Cameron. Cette grosse production mélange de film catastrophe et thriller horreur. Le film est réalisé par William Eubank.

Kristen Stewart : le tournage n’était pas facile

Kristen Stewart lors d’une interview “Ce n’était pas un film facile à faire, c’était très long et mouillé et froid et put*in de difficile. Je voudrais voir comment tout le monde réagit dans des circonstances si précaires. Cela fait ressortir le meilleur et le pire chez les gens.“

Film bourré d’actions, très peu de temps mort, des créatures, certains pourraient parler de plagiat quand d’autres parleront d’hommage. Faite vous vôtre avis et aller le voir

Underwater est en salle le 8 janvier 2020 dans tout les cinémas