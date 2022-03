We Own This City par les producteurs de « The Wire »

David Simon et son ami George Pelecanos réinvestissent les rues de Baltimore 20 ans après The Wire pour la nouvelle mini-série de HBO We Own the City, qui sera diffusée sur OCS le 26 avril.

Ces deux amis, anciens journalistes, savaient mieux que personne radiographier l’Amérique et ses échecs, notamment Baltimore, où ils ont travaillé pendant des années.

Pelecanos et Simon sont également scénaristes, tout comme le réalisateur et producteur exécutif Reinaldo Marcus Green. Leurs collaborateurs de longue date, Nina K. Noble, en tant que productrice exécutive, et Ed Burns, en tant que scénariste et producteur exécutif les rejoignent. Kary Antholis, ancienne élève de HBO, est également productrice exécutive, Bill Zorzi, scénariste et co-producteur exécutif, et D. Watkins, scénariste.

« We Own the City » expose un cas incroyable de corruption et de racket organisé au sein de la police d’élite de Baltimore ; il est basé sur le livre de Justin Fenton « The City Belongs to Us », publié aux éditions Sonatine.

Pour cette mini-série dans la veine de « The Shield », Simon s’est adjoint un casting de choix, avec entre autres Jon Bernthal ( « The Punisher », « The Walking Dead »), Josh Charles ( « Le Cercle des Poètes Disparus », « The Good Wife ») ou bien encore Jamie Hector, qui retrouve le Maryland après avoir campé le légendaire Marlo Stanfield dans « The Wire » .

Par ailleurs, outre The Wire, les autres chefs d’œuvres estampillés David Simon ( Treme, Show Me A Hero, The Plot Against America…) sont à retrouver en intégralité sur OCS à la demande.



Lire cette vidéo sur YouTube Bande annonce

Synopsis

Inspiré du livre du reporter du Baltimore Sun Justin Fenton, « We Own This City ». Il revient sur l’histoire de l’unité d’élite de la police de Baltimore, la Gun Trace Task Force . Entre corruption, fabrication de preuves et des « bavures » couvertes, le scandale que va provoquer cette affaire mettra aussi en lumière les dysfonctionnements de la politique des chiffres et de répression de la police américaine.