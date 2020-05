Il y a 20 ans, Eminem sortait le génial The Marshall Mathers LP, Lil Kim devenait une icône avec The Notorious K.IM., Outkast entrait dans la légende avec Stankonia et Jay-z construisait son empire avec The Dynasty : Roc La Familia.

2000 a été une belle année pour le rap US et nous a donné de nombreux classiques ! Découvrez notre sélection de 20 titres qui fêtent leurs 20 ans cette année (et qui n’ont pas pris une seule ride).

#1. Stan -- Eminem

#2. So Fresh, So Clean -- Outkast

#3. Ride Wit Me -- Nelly

#4. Gravel Pit -- Wu-Tang Clan

#5. X -- Xzibit

#6. Oh no -- Mos Def (Pharoache Monch & Nate Dogg)

#7. Hello -- Ice Cube

#8. The light -- Common

#9. How Many Licks ? -- Lil Kim (feat. Sisqo)

#10. Lay Low -- Snoop Dogg

#11. I Just Wanna Love You -- Jay-Z

#12. Shake Ya Ass -- Mystikal

#13. Party Up -- DMX

#14. What’s Your Fantasty -- Ludacris

#15. Oooh -- De La Soul

#16. Ja Rule -- Between Me & You (feat. Christina Milian)

#17. E-40 -- Behind Gates (feat. Ice Cube)

#18. Quality Control -- Jurassic 5

#19. 911 -- Wyclef Jean (feat. Mary J.Blige)

#20. Get Out -- Busta Rhymes