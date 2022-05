5 (incroyables) artistes peintres des réseaux fans de rap

Depuis un certain temps désormais, on peut observer sur Instagram et Twitter de plus en plus de peintres qui reproduisent, en peinture, les covers de leurs albums de rap préférés. Amateurs ou professionnels, il y a de tout et ceci pour le plus grand plaisir de nos yeux. Nous vous en avons sélectionné 5, qui sont, selon nous, incontournables !

Stéphanie Macaigne (@s_tph.mcg)

Si vous vous baladez fréquemment sur Instagram, vous avez probablement dû la voir passer. L’artiste Parisienne Stéphanie Macaigne est aujourd’hui l’une des plus connues de cet univers. À travers ses peintures dans lesquelles elle revisite les pochettes des albums qu’elle écoute, elle apporte une vision différente et nouvelle à chaque album. Lorsque l’on s’approprie un album que l’on aime en l’écoutant ; elle, se l’approprie en le peignant et en y ajoutant sa touche personnelle. Jouant souvent avec les reliefs, la peintre de 29 ans réalise ses créations à l’aquarelle, à l’acrylique et parfois même à l’encre.

Feu (Nekfeu) – Alaska (Green Montana) – 36 Chambers (Wu-Tang Clan) – Adios Bahamas (Nepal) – L’École du Micro d’Argent (IAM)

Cette étudiante lyonnaise de 18 ans nous fait le plaisir de poster régulièrement ses nouvelles créations sur son Instagram. Cover revisitées ou reproduites, ses toiles sont tout simplement sublimes. Elle qui a toujours été passionnée par toutes les formes d’arts, dessine et peint depuis qu’elle est toute petite. Depuis l’été 2020, ses toiles lui ont apporté énormément d’opportunités (expo, collaborations avec une marque de vêtements, projets caritatifs, etc). Sasha peint la majorité de ses covers en fonction de la technique et du visuel mais elle compte se tourner à l’avenir : “vers une vraie réflexion dans mes toiles, pas seulement des reproductions mais en y ajoutant ma touche à moi”, comme elle a pu le faire avec sa peinture de Dinos.

Man On The Moon III: The Chosen (Kid Cudi) – don dada mixtape vol 1 (Alpha Wann) – Trinity (Laylow) – Flower Boy (Tyler, The Creator) – Imany (Remake) (Dinos)

Artemile lui ne reproduit pas seulement des cover d’albums, mais surtout d’incroyables portraits de ses rappeurs préférés. De PNL à Damso, ses toiles sont le reflet des artistes qui l’inspirent au quotidien. Ce jeune étudiant strasbourgeois de 18 ans peint depuis petit. Artemile voit davantage la peinture comme une passion plutôt qu’un métier. Il a commencé il y a moins de 2 ans avec l’album Deux Frères de PNL, depuis il ne s’arrête plus. Ce que préfère Artemile c’est retranscrire les textures et le mouvement dans ses peintures. Il fera sa première exposition à Paris du 14 au 16 mai 2022 !

Gazo – PNL – Stamina (Dinos) – Damso – SCH

Cette jeune artiste de 17 ans est un prodige de la peinture. Malgré son jeune âge, elle a déjà collaboré avec des artistes pour avoir produit leurs pochettes d’album, comme avec Lpee. Marjorie a commencé à peindre en juin 2021 seulement. Peindre ces pochettes d’albums lui permet de figer la reconnaissance qu’elle a envers des projets qui l’ont marqué. “Le moment où je peins c’est parce que l’album m’apporte quelque chose à ce moment-là. Je peins pour plus tard, ne pas oublier ces projets”. Dans le futur, elle aspire à créer des cover originales à l’image de Kolaf, Grand Casino, Laïla, etc.

OOO$ (Josman) – Les étoiles vagabondes : expansion (Nekfeu) – 17 (XXXTentation) – Monochrome, Vol. 2.1 (Lpee) – KOLAF (La Fève, Kosei)

Cette artiste dessine depuis toujours mais c’est le confinement, comme pour beaucoup d’autres artistes, qui l’a amené au travail quel produit actuellement. Makeuparish a toujours été passionnée par la musique et par l’esthétique et le visuel. C’est donc tout naturellement que le fait de peindre des pochettes d’albums lui est venu. « Une cover c’est à la fois esthétique et symbolique pour moi », explique-t-elle. Son objectif est désormais de créer elle-même des covers : écouter un projet puis retranscrire la vibe en une peinture. Un avenir radieux est réservé à cette artiste de 19 ans si talentueuse.

JEFFERY (Young Thug) – Trinity (Laylow) – Blond (Frank Ocean) – BLO II (13 Block) – .RAWZ (Laylow)

Tout comme le photographe Alexandre Carrel avec qui nous avons discuter il y a quelques mois, ces 5 artistes très talentueux, participent à leur manière à faire du rap et de l’univers du Hip-Hop en général, une culture toujours plus grande et plus riche. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls à faire cela, mais ils sont pour la plupart de jeunes peintres très prometteurs et qui apportent une vision différente aux albums qu’ils peignent. On vous invite à aller checker le reste de leur travail sur leurs Instagrams respectifs !

Rédacteur : Jules Marfing