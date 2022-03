6 sons iconiques pour la journée des droits des femmes

Le 8 mars c’est la journée internationale des droits de la femme. Une journée importante dans la lutte pour les droits des femmes et l’égalité. A cette occasion Deezer a réuni 7 talents féminins dans un nouveau format original : Icônes. Un projet pour célébrer les artistes féminines, leur talent et leur force.

Sur ce projet de 5 titres, retrouvez des classics revisités : les soeurs Ibeyi sur « Would you mind » de Janet Jackson, Crystal Murray sur « Strict Machine » de Goldfrapp, Poupie sur le mythique « Jolene » de Dolly Parton. Vous retrouvez aussi Le Juiice dans une magnifique version de « Les Poèmes de Michelle » de Teri Moïse, la jeune Emma Peters sur « La déclaration d’amour » de France Gall et Luedji Luna sur « My Favorite Things » des immenses Supremes.

Ce projet est un beau moyen de découvrir ou re-découvrir des hits ayant traversés les époques, d’apprécier le talent de ces 7 artistes pleines d’envie et surtout de célébrer les femmes.

Icônes – Deezer Original est maintenant disponible en streaming ici :