Crystal Murray nous régale avec « Too Much to Taste »

Avec la sortie de son 1er EP en 2020, Crystal Murray, âgée de 20 ans, s’était faite remarquer par sa voix enivrante et son style affirmé. Elle continue son ascension cette année avec ses nouveaux morceaux, dont « Too Much to Taste ».

Un rendez-vous sexy et coloré dans l’univers de Crystal Murray

Un banger qui a le potentiel de réchauffer nos longues soirées cet hiver, c’est ce qu’on se dit à l’écoute de la dernière sortie de Crystal Murray, le morceau « Too Much to Taste » ! Il vient compléter la tracklist de son futur EP. Accompagné d’un clip inoubliable dans lequel l’artiste s’éclate dans une fête foraine entourée de ses potes et emportée par ses envies, ce nouveau titre confirme sa vision artistique et son talent.

Elle chante cette ode aux plaisirs et aux corps sur des rythmes groovy qui mêlent soul, pop et techno. Un mélange efficace qui donne envie d’écouter le morceau sans modération.

Qui est Crystal Murray ?

Parisienne avec des racines américaines, Crystal Murray a commencé au sein du Gucci Gang, un collectif de 4 jeunes femmes qui menaient des projets à la pointe des dernières tendances mode et art. C’est en 2019 qu’elle lance officiellement sa carrière dans la musique. Elle va sortir « Princess », le premier morceau qu’elle a composé, ce qui va lui permettre de se faire une place dans le milieu.

Ses influences soul et jazz se ressentent dans sa voix posée et rocailleuse. Sa musique lui permet de composer des titres à son image, mélanges d’inspirations diverses telles que l’univers punk, techno ou encore UK garage. En 2021, elle fait un passage sur la chaîne COLORS pour interpréter « BOSS ».