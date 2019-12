Accessoires Hype : petite sélection pour Noël

Avec du Beats By Dre, du Scuff ou encore du New Era!

Sélection pour Noël avec des accessoires tel que des casques Beats By Dre, des casquettes New Era ou encore des manettes customisées Scuff!

New Era MLB New York

New Era avec ses licences NBA, MLB ou encore NFL, cette fois ci elle décide de mettre en avant sa licence NBA. Au travers d’une selection de produits qui va de la casquette au bonnet en passant par le survêtement.

Manettes Playstation custom Scuff

Scuff lui lance ses cadeaux de Noël avec ses manettes customisable sur son site internet Scuff Gaming. Plusieurs coloris disponible en mode “Utopian Vibes.”

Beats by Dre pour les fêtes propose des écouteurs “POWERBEATS Pro” ici en couleur ivoire. Les Powerbeats Pro sont les premiers intras 100 % sans fil de Beats. Les écouteurs Powerbeats Pro se positionnent clairement dans le haut de gamme avec un tarif de lancement de 249,95 €. On peut les comparer comme le pendant sportif des AirPods de 2ème génération, car ils profitent aussi de la puce H1 d’Apple et des fonctionnalités (Siri entre autres).