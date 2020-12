Air Jordan 4 SE Deep Ocean – infos release

Une jolie box accompagnera la sortie de la Air Jordan 4 “Shashiko”

Après la Nike SB Blazer, c’est au tour de la Jordan 4 de bénéficier d’un magnifique traitement. Celui de la technique de broderie japonaise dite Shashiko utilisée pour rapiécer les vêtements. La très prisée Jordan 4 a été travaillée selon cette technique ancestrale. En effet, nous pouvons reconnaître que la paire a des détails incroyables comme ces points de couture blanc en petits points. Le patchwork en Denim bleu et rouge sur la toe box est du plus bel effet. La nouvelle Jordan 4 Deep Ocean est sublime. La Spé box arbore également des motifs d’inspirations japonnaise.

Sashiko est une méthode de couture ancestrale reconnue et encore pratiquée aujourd’hui. En plus, les motifs traditionnels ont une signification dans la culture japonaise et auraient pour certains une valeur symbolique voire protectrice. Mais il faut également savoir que la technique des petits points piqués servait à renforcer les vêtements des paysans japonais. Apparue pendant l’ère Edo, Sashiko s’est vite répendu dans tout le Japon. Ainsi, les motifs brodés de la Deep Ocean puisent visiblement leur inspiration dans les kimono traditionnels. Et en plus les touches de blanc et le coté mismatch apportent encore plus de détails à cette nouvelle Air Jordan 4.

Une spéciale édition qui sortira prochainement.

Une chose est sure : l’attente autour de cette SE Deep Ocean est à son comble. La sneaker sortira prochainement en édition limitée et au prix de 225€. Même si le retail peu paraître élevé pour une Jordan, le travail effectué sur cette paire vaut vraiment le coup. Certains diront qu’elle est plus réussie que la collab’ avec Levis. En tout cas, la paire ne laissera pas indifférents les fans de la silhouette. Pour l’avoir, il faudra cliquer vite c’est certain. La paire sera disponible ce samedi 5 décembre sur l’application SNKRS.