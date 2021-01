Top5 des releases sneakers en 2020

Pour finir cette année 2020, je vous propose un #Top5 des releases sneakers. Mais que les choses soient claires. Ce top 5 ne sera pas du tout objectif. Et ce sera MON top 5 car après tout je fais ce que je veux. Alors ne vous étonnez pas, il y aura pas mal de Jordan dans ce classement. Après tout il faut reconnaître que Nike et Jordan Brand ont quand même cassé la baraque cette année et les portes-monnaie.

Number 1 : Air Jordan 1 High x Dior

Sans aucun doute la collab’ de l’année. La maison Dior et le Jumpman ont clairement redéfinit les codes de la sneaker. Plus de 5 millions de participants au tirage au sort organisées pour la sortie de la Air Jordan 1, cette sneaker était celle qu’il ne fallait pas rater. En tout cas, avec un prix retail à 1900€ la paire ne pouvait être que sublime. La Air Jordan 1 x Dior est une sneaker “made in Italy”et limitée à environ 8000 exemplaires. Elle combine le meilleur des deux mondes et vu la côte actuelle de la paire, on est bien dans un produit de luxe.

Number 2 : Air Jordan 4 x Union

Et bien oui. Encore une Jordan et pas n’importe laquelle puisque la 4 est l’une de mes sneakers préférées. Donc, j’ai longtemps hésité avec la Off-White sortie également en 2020. Mais, c’est finalement cette collaboration que j’ai personnellement trouvée la plus réussie. Le shop de L.A. et Jordan Brand avait déjà travaillé ensemble sur une AJ1 qui a rencontré un franc succès. Le co-branding ayant bien fonctionné, les 2 marques ont donc revisité la AJ4 de manière surprenante et originale (la languette cousue notamment).

Number 3 : Air Max 1 x DENHAM

J’ai choisi la Nike Air Max 1 x DENHAM, d’une part parce que la paire est un classique. Et d’autre part, parce qu’elle est absolument sublime. Disponible uniquement via une raffle lors de sa sortie, la AM1 x DENHAM a fait l’unanimité. Et les chanceux qui ont pu mettre la main dessus ne me contrediront pas. En effet, la sneaker est faite en mélange de denim et de daim bleu avec des points coutures sashiko sur le upper. D’ailleurs, en parlant de cela, je me suis dit que la AJ4 Sashiko aurait bien eu sa place dans ce classement.

C’est clairement l’une des sneakers les plus dingues sorties cette année. Effectivement, la “Chunky Dunky” est aussi une collab’ très originale de la division SB de Nike et la célèbre marque de glaces Ben & Jerry’s. Et le packaging de la F&F est complètement dans le délire. La spéciale box en forme de pot de glace est magnifique. La paire a connu un engouement énorme. Les finitions sont impeccables et les détails sont uniques sur chaque paire, notamment l’imprimé vachette en pony. La sneaker est vraiment très réussie.

Number 5 : Air Jordan 3 x Fragment

La marque du designer Hiroshi Fujiwara a déjà collaboré avec le Jumpman sur une Air Jordan 1 qui avait rencontré un franc succès. Aperçue un peu plus tôt dans l’année aux pieds du fondateur de Fragment, la Air Jordan 3 présente un upper en cuir noir et blanc très classe. Et comme je suis un amoureux des AJ3 et il fallait que celle-ci vienne clôturer ce #Top5 des releases sneakers de l’année 2020.

Certains pourraient crier au scandale parce qu’il n’y a aucune collab’ Off-White dans ce classement. Certes, mais ceci-dit la Hype de Virgil Abloh ne fait pas tout. Et même si certaines paires auraient mérité de figurer dans ce #top5, il faut bien faire un choix. Enfin, d’autres me diront qu’il n’y a aucune Yeezy dans ce classement et que ce n’est pas normal. Oui et alors…Kanye s’est bien présenté aux présidentielles américaines. Bon bah, voilà. No comment.

En tout cas, une paire que j’aurai quand même voulu voir dans ce classement est la Air Jordan 4 Deep Ocean ou Sashiko pour les intimes. Mais dans la vie nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Aussi, n’hésitez à partager avec nous votre #Top5 des sneakers 2020 en commentaires ou sur Instagram.

Bon réveillon à toutes et à tous. RDV l’année prochaine pour encore plus d’actualités Sneakers.