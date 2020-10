Jordan Brand x PSG

L'équipementier du PSG dévoile le maillot Third et une Air Jordan 4 exclusive

Jordan Brand est l’équipementier du Paris Saint Germain depuis la saison 2018-2019. En effet, nous avons le plaisir de voir le célèbre Jumpman sur le maillot de l’équipe de football de la capitale. Depuis, plusieurs itérations de modèles rétro de sneakers de la marque ont vu le jour comme la Air Jordan 5. Or, ce partenariat a été reconduit jusqu’en 2021-2022 pour le plus grand bonheur des fans de la marque et des supporters.

A l’occasion de la présentation du 3ème maillot de l’équipe, Jordan Brand a également dévoilé une Air Jordan 4 exclusive. La paire reprend les couleurs dominantes du maillot. Ainsi, nous retrouvons un upper en cuir blanc avec des touches de bordeaux et de noir. En plus, nous avons le droit au logo du PSG sur le talon et le slogan “Ici c’est Paris” à l’intérieur de la chaussure et un tag “Paname” sur le côté.

Une collection de vêtements accompagne la sortie de la nouvelle Air Jordan 4 PSG

Comme à son habitude, Jordan Brand ne fait pas les choses à moitié. En effet, une collection de vêtements sportwear pour hommes, femmes et enfants est d'ores et déjà disponible sur le nike store. Et il y en a pour tous les goûts. Des hoodies, des T-shirts, des robes-pulls ou encore des vestes au couleurs du club. De quoi matcher votre Air Jordan 4 à la perfection et supporter l'équipe du PSG les soirs de matchs.



















Collection Jordan x PSG – crédits photos Nike.com