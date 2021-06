ATANAZ est “Furieux” dans son nouveau clip !

Atanaz est “Furieux” dans sa nouvelle drill à la guitare. Ce rappeur qui sait aussi chanter se différencie par sa musicalité. Après Aporie sorti en 2016 et Perceptions en 2019 l’artiste du label Delorean Music Group revient avec différents singles. Atanaz s’expose dans le rap à travers des clips soignés et une honnêteté particulière dans ses textes. Influencé par la trap, l’artiste s’adapte facilement à la drill. En effet le 26 mars 2021, il sort le clip d’un morceau drill “Amen / Near ( ft NJO )”. Puis Atanaz suit “le plan du “Très Haut” et sort son nouveau titre “Furieux”.

“Furieux” est un morceau drill avec une instru originale. Rythmée par un violon et une guitare, le mélange avec la drill s’accorde parfaitement à la mélodie du refrain. Avant ce titre Atanaz dévoilait “Amen / Near “, un morceau drill sombre et puissant. Avec des univers mélancoliques et entrainants, Atanaz transmet facilement des émotions comme dans le titre “Périmètre” ici en version live.

“Périmètre” est son morceau le plus streamé issu de son projet Perceptions. Très mélodieux sur celui-ci Atanaz garde encore cette virtuosité sur ces derniers titres drill “Amen” et “Furieux”. Ces deux derniers singles efficaces annoncent t’ils la futur apparition d’un nouveau projet ? Affaire à suivre …